ما هو AutoML؟

إعداد البيانات هي عملية جمع البيانات الأولية ودمجها في مجموعة بيانات التدريب. ويساعد إعداد البيانات على ضمان خلو بيانات التدريب من التحيز وهو ما يهيئ النموذج للنجاح: البيانات الدقيقة تؤدي إلى تنبؤات ومعارف دقيقة. ونظرًا لأن الشركات تربط أنظمة الذكاء الاصطناعي بمخازن البيانات المملوكة لها، مثلاً من خلال التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) ، فإن إعداد البيانات أمر بالغ الأهمية لتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل موثوق.

يربط المستخدمون منصة التعلم الآلي المؤتمت بمصدر بيانات التدريب - وهي في العادة مجموعة بيانات كبيرة تحتوي على بيانات جاهزة للاستخدام في التدريب. تحدث مرحلة إعداد البيانات قبل نشر حل التعلم الآلي المؤتمت.

يتولى حل التعلم الآلي المؤتمت مهمة المعالجة المسبقة للبيانات وتنقيتها بشكل أكبر. تؤدي المعالجة المسبقة الأكثر شمولاً للبيانات إلى تحسين أداء نموذج الذكاء الاصطناعي.

عند بناء النماذج يدويًا لمهام التعلم الخاضع للإشراف والتعلم شبه الخاضع للإشراف، يجب تصنيف بيانات التدريب يدويًا. يجب تحديد الميزات والمخرجات بناءً على حالة الاستخدام المقصود للنموذج. يمكن لحلول التعلم الآلي المؤتمت التعامل مع هندسة الميزات بالنيابة عن المستخدمين لتحديد ميزات البيانات التي من المرجح أن تحسن أداء النموذج.