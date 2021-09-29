مع توفُّر العديد من أدوات العرض المصور للبيانات بسهولة، ظهرت أيضًا زيادة في العروض المصورة غير الفعَّالة للبيانات. يجب أن يكون التواصل البصري بسيطًا ومدروسًا لضمان أن يساعد العرض المصور للبيانات جمهورك المستهدف على الوصول إلى الرؤية أو الاستنتاج المُراد. يمكن أن تساعد أفضل الممارسات التالية على ضمان أن يكون العرض المصور للبيانات مفيدًا وواضحًا:

تحديد السياق: من المهم تقديم معلومات أساسية عامة لتوضيح سبب أهمية نقطة البيانات هذه للجمهور. على سبيل المثال، إذا كانت معدلات فتح البريد الإلكتروني أقل من المتوقع، فقد نرغب في توضيح كيفية مقارنة معدل فتح الشركة بالمعدل العام للصناعة، لإظهار أن الشركة تواجه مشكلة في هذه القناة التسويقية. وللتحفيز على اتخاذ إجراء، يحتاج الجمهور إلى فهم كيفية مقارنة الأداء الحالي بشيء ملموس، مثل هدف محدد أو معيار مرجعي أو مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى (KPIs).

معرفة الجمهور: تحديد الأشخاص المستهدفين بالعرض المصور للبيانات، ثم التأكّد من أن العرض يلبي احتياجاتهم. ما الذي يحاول هذا الشخص تحقيقه؟ ما نوع الأسئلة التي يهتمون بها؟ هل تعالج العروض المصورة مخاوفهم؟ ستحتاج إلى أن تكون البيانات التي تقدمها محفِّزة للأشخاص لاتخاذ إجراءات ضمن نطاق مهامهم. إذا لم تكن متأكدًا من وضوح العرض المصور للبيانات، فقدِّمه لشخص أو اثنين من جمهورك المستهدف للحصول على ملاحظات، ما يُتيح لك إجراء تعديلات إضافية قبل العرض التقديمي الكبير.

اختيار العرض المصور الفعَّال: فكل نوع من العروض المصورة للبيانات مصمم لنوع محدد من مجموعات البيانات. على سبيل المثال، تُظهر مخططات التشتت العلاقة بين متغيّرين بشكل جيد، بينما تُظهر المخططات الخطية بيانات السلاسل الزمنية بوضوح. التأكّد من أن العرض المصور للبيانات يساعد الجمهور بالفعل على فهم الفكرة أو الاستنتاج الرئيسي. قد يؤدي عدم توافق المخططات مع البيانات إلى العكس، حيث يزيد من ارتباك جمهورك بدلًا من توضيح الأمور.

الحفاظ على البساطة: يمكن لأدوات العرض المصور للبيانات تسهيل إضافة جميع أنواع المعلومات إلى العرض. ومع ذلك، لمجرد أنه يمكنك فعل ذلك، لا يعني أنه يجب عليك فعله! في العرض المصور للبيانات، يجب توخي الحذر الشديد بشأن المعلومات الإضافية التي تتم إضافتها لضمان تركيز انتباه المستخدم. على سبيل المثال، هل هناك حاجة إلى وضع تسميات البيانات على كل عمود في المخطط الشريطي؟ ربما تحتاج إلى واحدة أو اثنتين فقط للمساعدة على توضيح وجهة النظر. هل تحتاج إلى مجموعة متنوعة من الألوان لتوصيل فكرتك؟ هل تستخدم ألوانًا يمكن الوصول إليها من قبل جمهور واسع (على سبيل المثال، مراعاة الأشخاص المصابين بعمى الألوان)؟ يجب تصميم العرض المصور للبيانات لتحقيق أقصى تأثير من خلال إزالة أي معلومات قد تشوِّش على الجمهور المستهدف.