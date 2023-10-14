ما هو مسار التعلم الآلي؟

يرتبط تاريخ مسارات التعلم الآلي ارتباطًا وثيقًا بتطور كل من التعلم الآلي وعلم البيانات كمجالات. بينما يسبق مفهوم سير عمليات معالجة البيانات التعلم الآلي، فإن تقنين والاستخدام الواسع النطاق لمسارات التعلم الآلي كما نعرفها اليوم قد تطور مؤخرًا.

عمليات سير عمل معالجة البيانات المبكرة (ما قبل الألفينات): قبل الانتشار الواسع للتعلم الآلي، كانت عمليات سير عمل معالجة البيانات تُستخدم لمهام مثل تنظيف البيانات وتحويلها وتحليلها. كانت عمليات سير العمل هذه يدوية عادة وتتضمن البرمجة النصية أو استخدام أدوات مثل جدول بيانات. ومع ذلك، لم يكن التعلم الآلي جزءًا أساسيًا من هذه العمليات خلال هذه الفترة.



ظهور التعلم الآلي (عقد الألفينيات): اكتسب التعلم الآلي مكانة بارزة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع التقدم في الخوارزميات والقدرة الحاسوبية وتوافر مجموعات البيانات الكبيرة. بدأ الباحثون وعلماء البيانات في تطبيق التعلم الآلي على مجالات مختلفة، مما أدى إلى تزايد الحاجة إلى سير عمل منهجي وآلي.

صعود علم البيانات (أواخر العقد الأول من الألفية الثانية إلى أوائل العقد الثاني): أصبح المصطلح "علم البيانات" شائعًا كمجال متعدد التخصصات يجمع بين الإحصاء وتحليل البيانات والتعلم الآلي. شهدت هذه الحقبة تقنين عمليات سير عمل علم البيانات، بما في ذلك المعالجة المسبقة للبيانات واختيار النماذج وتقييمها، والتي أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من مسارات التعلم الآلي.



تطوير مكتبات وأدوات التعلم الآلي (عقد 2010): جلب العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تطوير مكتبات وأدوات التعلم الآلي التي سهلت إنشاء المسارات. مكتبات مثل scikit-learn (لـ Python) و Caret (لـ R) وفرت واجهات برمجة تطبيقات موحدة لبناء وتقييم نماذج التعلم الآلي، مما يسهل إنشاء مسارات.



ظهور التعلم الآلي المؤتمت (عقد 2010): ظهرت أدوات ومنصات التعلم الآلي المؤتمت (AutoML)، بهدف أتمتة عملية بناء مسارات التعلم الآلي. تعمل هذه الأدوات عادةً على أتمتة المهام مثل ضبط المعلمات الفائقة واختيار السمات واختيار النموذج، مما يجعل التعلم الآلي أكثر سهولة للخبراء من خلال التصور والبرامج التعليمية. Apache Airflow هو مثال على منصة إدارة سير العمل مفتوحة المصدر التي يمكن استخدامها لبناء مسارات البيانات.

التكامل مع عمليات التطوير (عقد 2010): بدأت مسارات التعلم الآلي في التكامل مع ممارسات عمليات التطوير لتمكين التكامل المستمر والنشر (CI/CD) لنماذج التعلم الآلي. وقد أكد التكامل على الحاجة إلى قابلية التكرار والتحكم في الإصدار والمراقبة في مسارات التعلم الآلي (ML). يُشار إلى هذا التكامل باسم عمليات التعلُّم الآلي أو MLOps، والذي يساعد فرق علوم البيانات على إدارة تعقيدات إدارة تنسيق التعلُّم الآلي بفعالية. في النشر في الوقت الفعلي، يرد المسار على طلب في غضون مللي ثانية من الطلب.