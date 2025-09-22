التعلم الآلي هو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي تركز على الخوارزميات التي يمكنها "تعلم" أنماط بيانات التدريب، ومن ثمّ إجراء استنتاجات دقيقة حول البيانات المستجدة. تُمكِّن قدرة التعرف على الأنماط هذه نماذج التعلم الآلي من اتخاذ قرارات أو تنبؤات دون تعليمات صريحة ومشفرة. التعلم الآلي، وخاصة التعلم العميق، هو العمود الفقري لمعظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة.