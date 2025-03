ما خوارزمية أبريوري ؟

يحدد مقياس الثقة احتمالية ورود العناصر أو مجموعات العناصر في مجموعات العناصر معًا. على سبيل المثال، إذا كان هناك بندان في معاملة ما، فيُفترض أن وجود عنصر واحد يؤدي إلى وجود الآخر. العنصر الأول أو مجموعة العناصر تكون السابقة، والثانية تكون التالية. وهكذا تُعرف الثقة بأنها نسبة عدد المعاملات التي توجد بها السابقة واللاحقة، إلى عدد المعاملات التي توجد بها السابقة فقط. يتمثل هذا السيناريو على النحو التالي:

C ( في , B ) = O C C ( في ∩ B ) O C C ( في )

حيث A هو السابق، وB هو التالي، وC(A,B) هي الثقة بأن A يؤدي إلى B.

وبتوسيع نطاق المثال السابق، افترض أن هناك 150 معاملة تم فيها شراء التفاح والموز معًا. يتم احتساب الثقة على النحو التالي:

C ( في p p L E S , B في N في N في S ) = 150 250 = 0.6

تشير هذه النتيجة إلى احتمالية بنسبة 60% أن يؤدي شراء التفاح إلى شراء الموز. وبالمثل، بافتراض ما مجموعه 500 معاملة للموز، فإن الثقة في أن شراء الموز يؤدي إلى شراء التفاح يتم حسابه كالتالي:

C ( B في N في N في S , في p p L E S ) = 150 500 = 3.0

هنا، توجد احتمالية بنسبة 30% فقط أن يؤدي شراء الموز إلى شراء التفاح.

في حين أن الثقة هي مقياس جيد للاحتمالية، إلا أنها ليست ضمانًا لارتباط واضح بين العناصر. قد تكون قيمة الثقة عالية لأسباب أخرى. لهذا السبب، يُطبق حد أدنى من الثقة لتصفية الارتباطات المحتملة الضعيفة أثناء التنقيب بقواعد الارتباط.