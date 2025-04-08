ما المقصود بأسلوب البرمجة Vibe Coding؟

ما المقصود بأسلوب البرمجة Vibe Coding؟

"Vibe Coding" هو مصطلح جديد وغير محدَّد بدقة في تطوير البرمجيات، ويُشير إلى ممارسة توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد الكود بدل كتابته يدويًا. 

في هندسة البرمجيات، يشهد التطوير تحوُّلًا من البرمجة اليدوية الصارمة إلى بيئة أكثر مرونة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويأتي Vibe Coding في طليعة هذا التغيير. تم تقديم "Vibe Coding" بواسطة عالم الكمبيوتر المعروف Andrej Karpathy في فبراير 2025، حيث شدَّد على أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات.

يتماشى هذا المفهوم مع التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصةً النماذج اللغوية الكبيرة مثل ChatGPT وClaude وCodex من OpenAI، لمساعدة المطورين في الحفاظ على التركيز الإبداعي وأتمتة عمليات البرمجة.

يُعَد Vibe Coding نهجًا جديدًا في البرمجة يسمح للمستخدمين بالتعبير عن نواياهم باستخدام اللغة العادية، ليحوِّل الذكاء الاصطناعي هذه الأفكار إلى كود قابل للتنفيذ.الهدف من Vibe Coding هو إنشاء بيئة تطوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي كمساعدين للبرمجة يعملون على تقديم اقتراحات فورية، وأتمتة العمليات الروتينية، وإنتاج هياكل قواعد برمجية قياسية.1

من خلال إعطاء الأولوية للتجربة قبل تحسين البنية والأداء، يتبنّى Vibe Coding أسلوب "البرمجة أولًا، ثم التحسين لاحقًا". يُتيح ذلك للمطورين فرصة التركيز على البناء أولًا ثم الانتقال إلى التحسين لاحقًا. كما أن Vibe Coding، في إطار العمل الرشيق، يتماشى مع مبادئ النمذجة السريعة والتطوير التكراري وحلقات التعليقات الدورية. يُتيح ذلك للمؤسسات التركيز على هذه المبادئ مع تعزيز الابتكار، والقدرات التلقائية لحل المشكلات والبرمجة المرنة. ومع ذلك، فالذكاء الاصطناعي يقتصر على توليد الكود، بينما يظل الإبداع الحقيقي ومواءمة الأهداف والتفكير غير التقليدي قدرات بشرية خالصة، لذا يبقى الدور البشري في التوجيه والإشراف ضروريًا ولا يمكن تجاوزه.

كيفية تنفيذ Vibe Coding

لتنفيذ Vibe Coding عمليًا، يحتاج المستخدم إلى اتباع الخطوات التالية:

الخطوة 1. اختيار أي منصة لمساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي: اختَر المنصة وفقًا لاحتياجاتك التقنية أو متطلبات الأداء أو التكلفة. على سبيل المثال، تُعَد Replit من المنصات الديناميكية ومتعددة القدرات لتحويل الأفكار إلى كود تطبيقي.

الخطوة 2. تحديد متطلباتك: في هذه الخطوة، يقدِّم المستخدم مطالبة واضحة تَصِف ما ينوي تطويره. كلما كانت المطالبة أكثر فاعلية، كانت النتيجة أفضل.

إليك مثالًا على مطالبة: أنشئ تجربة بصرية تفاعلية وحيوية تستجيب للموسيقى أو لتفاعل المستخدم أو للبيانات في الوقت شبه الفعلي. يجب أن تتضمن الرسوم المتحركة الخاصة بك انتقالات سلسة ومرئيات ملونة وحيوية مع تدفق جذَّاب في التجربة. يجب أن تبدو الحركة طبيعية وتفاعلية مع الموسيقى أو تفاعل المستخدم أو البيانات المباشرة، بما يُتيح تجربة غامرة وجاذبة. أكمل هذا المشروع باستخدام JavaScript أو React، واسمح بالتخصيص السهل لضبط الحالة المزاجية لتجارب أخرى.

المطالبة محددة بشكل واضح، ومرتبطة بالسياق وموجهة نحو الهدف.

الخطوة 3. تحسين الكود: استنادًا إلى المطالبة السابقة، سيتم إنشاء كود أساسي وغير مكتمل باستخدام البنية الأولية لمهمة الرسوم المتحركة، ويمكن اعتباره نقطة انطلاق. بمجرد أن يتحقق المستخدم من الإصدار الأساسي، سيتم تحديد نطاق التحسين. يتم ذلك عن طريق تحسين المطالبة.

الخطوة 4. المراجعة النهائية للكود وإطلاقه: في هذه الخطوة الأخيرة، تتم مراجعة الكود بعد تحسينه استنادًا إلى المطالبات المحسَّنة، بحيث يصبح الكود الوظيفي الناتج جاهزًا للاستخدام في النشر النهائي.

أمثلة واقعية

لا يُعَد Vibe Coding مجرد صيحة عابرة؛ فالكثير من المبرمجين وكذلك المستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة سابقة في البرمجة يستفيدون منه لتطوير تطبيقات مخصصة للسوق.

العديد من الشركات الناشئة، خاصةً تلك العاملة في بيئة Y Combinator، تستخدمه لتطوير وإطلاق تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.2 تُعَد منصات مثل Replit وCursor وMicrosoft GitHub Copilot أدوات شائعة تمكِّن المستخدمين من تجربة البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

قيود Vibe Coding

لا شك في أن Vibe Coding يُعَد أسلوبًا قويًا ولكنه يواجه بعض التحديات التقنية والواقعية. فيما يلي بعض التحديات الرئيسية المذكورة:

1. التعقيد التقني: يمكن لأسلوب Vibe Coding التعامل مع أطر العمل القياسية الأساسية، لكن في التطبيقات الواقعية التي قد تتطلب متطلبات تقنية جديدة أو معقدة، يصبح استخدام Vibe Coding تحديًا.3

2. جودة الكود ومشكلات الأداء: يساعد Vibe Coding على اختبار التطبيقات وإنشاء النماذج الأولية، لكنه لا يزال يحتاج إلى تحسين وتنقيح لضمان الحفاظ على جودة الكود. لا يُعَد Vibe Coding خيارًا مثاليًا للتطبيقات الموزعة لأنها تتطلب بنية ذات مستوى منظم واستراتيجيات تحسين متطورة.

3. تحديات تصحيح الأخطاء: من الصعب تصحيح الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لأنه ديناميكي ويفتقر إلى الهيكل البنائي.

4. الصيانة والتحديثات: في كثير من الأحيان، إذا لم يتم تحديث تطبيق البرنامج في الوقت المناسب، فإنه يصبح قديمًا ولهذا السبب يتطلب صيانة وتحديثات منتظمة. تواجه التطبيقات التي تم تصميمها باستخدام كود تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي تحديات في الصيانة والتحديث إذا لم تتم صيانة بنية الكود بشكل صحيح. قد يؤدي ذلك إلى صعوبة على المطورين في فهم المنطق الأساسي عند محاولة تحديثه وتحسينه.

5. المخاوف الأمنية: هذا القيد هو الأهم، إذ يمكن أن يؤدي إلى عدة مخاطر وثغرات أمنية شديدة الخطورة. غالبًا ما يتم استبعاد الكود الناتج عن الذكاء الاصطناعي من مراجعات الأكواد وعمليات الفحص الأمنية، ما يؤدي إلى وجود ثغرات أمنية غير مكتشفة قد يتم استغلالها.

نقلة نوعية


1. النمذجة السريعة: مع استمرار انتشار Vibe Coding في النظام البنائي، سيطرأ تغيير على الطريقة التي تتشكّل بها الأفكار. أصبحت النمذجة السريعة عاملًا مساعدًا يمكِّن الفِرق من نقل الأفكار من المفاهيم الأولية إلى نماذج أولية عملية ثم إلى التوسُّع. تُعَد هذه القدرة ذات قيمة لاختبار الأفكار في السوق لمعرفة إذا ما كانت الفكرة ستؤدي إلى حل المشكلة فعليًا أم أن الاستراتيجية تحتاج إلى تغيير كامل.4

2. نهج المشكلة أولًا: الانتقال من كتابة الكود بأسلوب صارم إلى بنية ديناميكية يمكِّن من الابتكار السريع، حيث يصبح حل المشكلة حجر الزاوية للمطورين أكثر من التقنيات المستخدمة نفسها.

3. تقليل المخاطر وزيادة الأثر: سيمكِّن Vibe Coding الشركات من التقدم بسرعة نحو إطلاق منتج قابل للتطبيق بأدنى مستوى ممكن (MVP)، وتجربة الأفكار بتكلفة منخفضة، والتبنّي والتكيف بناءً على الملاحظات. وهذا يقلل من التكاليف الغارقة، ويوسِّع توزيع المخاطر، ويسمح بإعادة التوجيه لأن الموارد يتم تخصيصها فقط للأفكار التي تم التحقق من صحتها.

4. التحوُّل متعدد الوسائط: يتطور Vibe Coding ليصبح برمجة متعددة الوسائط تشمل الصوت والصور والنصوص بهدف تعزيز الإنتاجية. من أبرز التوجهات الجاذبة للاهتمام البرمجة المعتمدة على الصوت، وواجهات البرمجة البصرية، وتوليد الكود بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبيئات التطوير الهجينة. تعمل هذه التوجهات على تحسين قابلية استخدام البرمجة ومرونتها وبديهيتها، ما يُعيد تشكيل مشهد تطوير البرمجيات.

تطور VibeOps

يتسارع تطور VibeOps نتيجة التعقيدات المتزايدة وحدود طرق تطوير البرمجيات التقليدية، ومن المتوقع أن يكتسب شعبية واسعة مع ظهور قدراته. تساعد الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في VibeOps على خفض التكاليف وتمكين المهندسين من التركيز على الابتكار، لكنها ليست خالية من التحديات. ستحتاج VibeOps إلى تحسين واعتماد استراتيجية مختلطة يكون فيها الذكاء الاصطناعي مكمِّلًا للمعرفة البشرية بدلًا من أن يحل محلها بالكامل.4

ملخص

في الختام، لا يزال Vibe Coding في مراحل نموه المبكرة. دمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع مساعدي البرمجة الأذكياء يجعل تطوير البرمجيات أكثر ديناميكية وطبيعية. من خلال دمج وكلاء البرمجة في بيئات تطوير البرمجيات المتكاملة (IDEs) لمحررات لغات البرمجة مثل Python، يُلغى الحاجة إلى كتابة كل سطر من الكود يدويًا لتطبيقات الويب. يزوِّد هذا المبتدئين في البرمجة والمبرمجين وغير المبرمجين بإمكانية إنتاج الكود في الوقت الفعلي وزيادة كفاءة سير العمل. ومع ذلك، سيتطلب VibeOps دائمًا تدخلًا بشريًا لتحقيق النتيجة المنشودة.5، 6

الحواشي

1 “Andrej Karpathy on X: “There’s a new kind of coding I call “vibe coding”, where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists.” Retrieved March 7, 2025.

2 Mehta, Ivan ,  “A quarter of startups in YC’s current cohort have codebases that are almost entirely AI- based generated,” TechCrunch, March 6, 2025. 

3 Edwards, Benj ,  “AI coding assistant refuses to write code, tells user to learn programming instead,” Ars Technica, March 16, 2025. 

4 Edwards, Benj , “Will the future of software developement run on vibes?” Ars Technica, March 6, 2025. 

5 Naughton, John, “Now you don’t even need code to be a programmer. But you still need expertise,” The Observer, March 16, 2025.

6 Chowdhury, Hasan; Mann, Jyoti, “Silicon Valley’s next act: bringing ‘vibe coding ‘ to the world,” Business Insider, February 26, 2025.