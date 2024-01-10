ما هو التعلّم بعدد محدود من العينات؟

التعلم بعدد محدود من العينات (FSL) هو جزء من فئة أوسع تُعرف أحيانًا باسم "التعلم بعدد N من العينات"، (n-shot learning)، والتي تشمل أيضا التعلم بعينة واحدة (One-shot learning) (حيث يكون هناك مثال واحد فقط مُصنّف لكل فئة يُراد تعلمها) والتعلم بدون عينات (Zero-shot learning) (حيث لا توجد أي أمثلة مُصنَّفة على الإطلاق). بينما يُعتبر التعلم بعينة واحدة إصدارًا أكثر تحديًا من FSL، فإن التعلم بدون عينات يمثل مشكلة تعلم مميزة تتطلب منهجيات فريدة.

من حيث المبدأ، يهدف تعلّم FSL إلى محاكاة القدرة البشرية على التعلم من خلال عدد قليل جدًا من الأمثلة. يختلف هذا النوع من التعلّم عن التعلم الخاضع للإشراف التقليدي، الذي يتطلب عادةً مئات (أو آلاف) نقاط البيانات المصنفة عبر جولات عديدة من التدريب لتعليم نماذج الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على فئات البيانات المختلفة. وعلى الرغم من قوة التعلم الخاضع للإشراف، فإنه قد يكون غير عملي في بعض السياقات الواقعية: حيث يكون الحصول على أمثلة مصنفة أمرًا صعبًا غالبا بسبب التكاليف الباهظة، والحاجة إلى خبرة متخصصة لتصنيف البيانات بدقة أو ندرة العينات الحالية في حالات مثل الكتابة اليدوية الفريدة أو الأمراض النادرة أو الأنواع المهددة بالانقراض والمكتشفة حديثا.

وبينما حققت بعض الخوارزميات المحددة وبنى الشبكات العصبية نجاحًا ملحوظًا في مهام التعلم بعدد محدود من العينات، فإن هذا النوع من التعلم يتحدد بطبيعة مشكلة التعلم وليس باستخدام أي طريقة أو بنية نموذجية محددة. تتنوع أساليب التعلُّم على نطاق واسع، بدءًا من تكييف النماذج المدربة مسبقًا لاستخدامها في مهام مماثلة إلى استخدام النماذج التوليدية لإنشاء عينات جديدة إلى أساليب التعلم الوصفي التي تهدف إلى تدريب النماذج على التعميم بشكل جيد لمشكلات التصنيف الجديدة وفئات مختلفة من البيانات، بدلاً من التركيز على مهمة واحدة محددة.