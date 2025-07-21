ما المقصود بالنموذج المدرَّب مسبقًا؟

يقوم تدريب النموذج "بتعليم" نموذج التعلم الآلي كيفية تحسين أدائه على مجموعة بيانات تدريبية من المهام النموذجية ذات الصلة بحالات الاستخدام النهائية. يجب أن تشبه بيانات التدريب هذه المشكلات الواقعية التي سيُطلب من النموذج التعامل معها، حتى يتمكن من تعلُّم أنماط وارتباطات البيانات لإصدار توقعات دقيقة على بيانات جديدة.

تتضمن عملية التعلم هذه تعديل مَعلمات النموذج، أي الأوزان والانحيازات في الدوال الرياضية التي تشكِّل خوارزميات التعلم الآلي الأساسية له. وتهدف مثل هذه التعديلات إلى التوصُّل إلى نتائج أكثر دقة.

من الناحية الرياضية، الهدف من هذه العملية هو تقليل دالة الخسارة التي تقيس خطأ مخرجات النموذج. عندما تكون المخرجات أقل من حد معين، يُعتبر النموذج "مدرَّبًا". في التعلم المعزز، يكون الهدف معكوسًا: حيث يتم تحسين مَعلمات النموذج لزيادة دالة المكافأة بدلًا من تقليل دالة الخسارة.

يتضمن تدريب النموذج دورةً من جمع البيانات ومعالجتها مسبقًا، ثم إدخال بيانات التدريب إلى النموذج، وقياس الخسارة، وضبط المَعلمات، واختبار الأداء على بيانات التحقق. يتم تكرار سير العمل هذا حتى يتم الحصول على نتائج مُرضية. قد يشمل التدريب أيضًا ضبط المَعلمات الفائقة -خيارات هيكلية تؤثِّر في عملية التعلم لكنها ليست "قابلة للتعلم" بذاتها- في عملية تُسمَّى ضبط المَعلمات الفائقة.