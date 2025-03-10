قائمة بالنماذج اللغوية الكبيرة

سلّطت طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) الضوء على القوة الدافعة وراءها: النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). توجد بالفعل عشرات من النماذج اللغوية الكبيرة، ولكن مع التطور السريع للتكنولوجيا، تستمر المزيد من نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) هذه في الظهور.

فكر في الأمر من منظور صناعة السيارات. لدى مئات الشركات المصنعة للسيارات حول العالم نماذجها الخاصة التي تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة. لقد تطورت السيارات بمرور الوقت أيضًا، من سيارات تعمل بالبنزين إلى سيارات كهربائية تتمتع بالعديد من الميزات الذكية.

وينطبق الأمر نفسه على النماذج اللغوية الكبيرة. فقد بدأت أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه كنماذج أساس مكونة من طبقات شبكية عصبية متعددة تم تدريبها على مجموعة بيانات ضخمة.



إنهم يستخدمون تقنيات التعلم العميق لإنجاز مهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وفهم اللغة الطبيعية (NLU). ومع ذلك، فقد تحسنت قدراتهم لتشمل وظائف الذكاء الاصطناعي الفاعل والاستدلال.

هذا التطور السريع يعني أن مشهد نماذج اللغة الكبيرة يتغير باستمرار. يجب على مطوري الذكاء الاصطناعي تحديث نماذجهم باستمرار أو حتى بناء نماذج جديدة لمواكبة التقدم السريع.

في حين أن مهام معالجة اللغة الطبيعية وفهم اللغة الطبيعية مثل تلخيص المحتوى والترجمة الآلية وتحليل المشاعر وتوليد النصوص لا تزال دعائم أساسية، فإن مطوري الذكاء الاصطناعي يقومون بتكييف نماذجهم لحالات استخدام معينة.



على سبيل المثال، بعض النماذج اللغوية الكبيرة مصممة خصيصًا لتوليد التعليمات البرمجية، بينما البعض الآخر مصنوع للتعامل مع مهام اللغة المرئية.

بينما يستحيل ذكر كل النماذج اللغوية الكبيرة الموجودة، إليك قائمة ببعض النماذج اللغوية الكبيرة الأكثر حداثة وشهرة لمساعدة المؤسسات على تضييق خياراتها والنظر في النموذج الذي يلبي احتياجاتها: