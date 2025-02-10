DeepSeek هو مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي ومقره في هانغتشو، الصين. وهو أيضًا اسم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مفتوحة الوزن التي يطورها. في أواخر يناير 2025، تصدر نموذجهم اللغوي الكبير DeepSeek-R1 عناوين الأخبار التقنية والمالية الرئيسية لأدائه الذي ينافس أداء أفضل النماذج الاحتكارية من OpenAI و Anthropic و Google، وبسعر أقل بكثير.

أصول شركة DeepSeek تعود إلى شركة High-Flyer، وهو صندوق تحوط صيني تأسس في عام 2016 على يد ثلاثة علماء حاسوب يركزون على استراتيجيات التداول الخوارزمية. في عام 2019، استخدمت الشركة عائدات عملياتها التجارية لتأسيس شركة تابعة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، "High-Flyer AI"، مستثمرةً ما يقدر بـ 28 مليون دولار أمريكي في بنية تحتية لتدريب التعلم العميق، ومضاعفة ذلك الاستثمار خمس مرات في عام 2021.

بحلول عام 2023، نمت أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركة High-Flyer إلى الحد الذي استوجب إنشاء كيان منفصل يركز فقط على الذكاء الاصطناعي—وبشكل أكثر تحديدًا، على تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI). تم تسمية مختبر الأبحاث الناتج باسم DeepSeek، حيث عملت High-Flyer كمستثمر أساسي له. بدءًا بـ DeepSeek-Coder في نوفمبر 2023، طورت DeepSeek مجموعة من النماذج مفتوحة الأوزان والمشهود لها بالكفاءة، مع التركيز بشكل أساسي على أداء الرياضيات والبرمجة.

في ديسمبر 2024، أصدر المختبر DeepSeek-V3، النموذج اللغوي الكبير الذي يستند إليه DeepSeek-R1. لقد أدى الأداء المتميز لـ DeepSeek-V3 و DeepSeek-R1 إلى وضع المختبر في موقع ريادي غير متوقع في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي للمضي قدمًا.