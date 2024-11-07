ما هي نافذة السياق؟

m o r في L من الناحية الواقعية، لا يُقاس طول سياق نموذج اللغة بالكلمات، بل بالرموز المميزة. لفهم كيفية عمل نوافذ السياق عمليًا، من المهم فهم كيفية عمل هذه الرموز المميزة .

الطريقة التي تعالج بها النماذج اللغوية الكبيرة اللغة تختلف جوهريًا عن الطريقة التي يفعلها البشر. في حين أن أصغر وحدة من المعلومات التي نستخدمها لتمثيل اللغة هي رمز واحد—مثل حرف أو رقم أو علامة ترقيم—أصغر وحدة من اللغة التي تستخدمها نماذج الذكاء الاصطناعي هي الرمز المميز. لتدريب النموذج على فهم اللغة، يتم تخصيص رقم معرف (ID) لكل رمز مميز؛ يتم استخدام هذه الأرقام بدلًا من الكلمات أو حتى الرموز المميزة نفسها لتدريب النموذج. هذا الترميز للغة يقلل بشكل كبير من القوة الحسابية اللازمة لمعالجة النص والتعلم منه.

هناك تفاوت كبير في كمية النص التي يمكن أن يمثلها رمز مميز واحد: قد يمثل الرمز حرفًا واحدًا، أو جزءًا من كلمة (مثل لاحقة أو سابقة)، أو كلمة كاملة، أو حتى عبارة قصيرة متعددة الكلمات. ضع في اعتبارك الأدوار المختلفة التي يلعبها الحرف “a ” في الأمثلة التالية:

“Jeff drove a car.”

هنا، " في " هي كلمة كاملة. في هذه الحالة، سيتم تمثيله برمز مميز.

“Jeff is amoral.”

هنا، " في "ليست كلمة، بل هي إضافة إليها" m o r في L تغيِّر المعنى بشكل كبير. في m o r في L بالتالي سيتم تمثيلها برمزين مميزين: رمز لحرف في وآخر لكلمة m o r في L .

"Jeff loves his cat."

هنا، في هنا هو مجرد حرف في كلمة " C في t ." فهو لا يحمل أي معنى دلالي في حد ذاته، وبالتالي لا يحتاج إلى تمثيله برمز مميز.



لا يوجد "معدل تحويل" ثابت بين الكلمات والرموز، وقد تعمل النماذج المختلفة أو أدوات التقطيع، وهي وحدة فرعية داخل النموذج الأكبر مسؤولة عن تقسيم النصوص إلى رموز، بمعالجة النص نفسه بطرق مختلفة. يمكن أن تسهم عملية الترميز الفعَّالة في زيادة كمية النص التي يمكن أن تناسب حدود نافذة السياق. ولكن بشكل عام، يُمكن اعتماد تقدير تقريبي يبلغ حوالي 1.5 رمز لكل كلمة. يُعَد Tokenizer Playground على منصة Hugging Face وسيلة سهلة لفهم وتجربة كيفية ترميز مدخلات النصوص في النماذج المختلفة.

يمكن أن تؤدي الاختلافات في البنية اللغوية والتمثيل في بيانات التدريب إلى ترميز بعض اللغات بشكل أكثر كفاءة من غيرها. على سبيل المثال، استكشفت دراسة أجريت في أكتوبر 2024 مثالًا على نفس الجملة التي يتم ترميزها باللغتين الإنجليزية والتيلجو. على الرغم من أن ترجمة التيلجو تحتوي على أحرف أقل بكثير من نظيرتها الإنجليزية، إلا أنها أدت إلى أكثر من 7 أضعاف عدد الرموز المميزة في السياق.