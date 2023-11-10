يُطلق عليه أيضًا التعلم المعزز من التفضيلات البشرية، وهو مناسب بشكل فريد للمهام ذات الأهداف المعقدة أو غير المحددة أو التي يصعب تحديدها. على سبيل المثال، سيكون من غير العملي (أو حتى من المستحيل) أن يقوم حل خوارزمي بتعريف كلمة "مضحك" من الناحية الرياضية—ولكن من السهل على البشر تقييم النكات التي تم إنشاؤها بواسطة نموذج لغوي كبير (LLM). يمكن بعد ذلك استخدام هذه التعليقات البشرية، التي تم تقطيرها في دالة المكافأة، لتحسين قدرات كتابة النكات للنموذج اللغوي الكبير.

في ورقة بحثية نشرت عام 2017، قام Paul F. Christiano من OpenAI، جنبًا إلى جنب مع باحثين آخرين من OpenAI و DeepMind، بتفصيل نجاح التعليم المعزز من التعليقات البشرية (RLHF) في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أداء مهام معقدة مثل ألعاب Atari ومحاكاة الحركة الروبوتية.1 بالتوسع في هذا الاختراق، استمرت ألعاب الفيديو في كونها أرضية اختبار مهمة لـ RLHF: بحلول عام 2019، هزمت أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة من RLHF مثل OpenAI Five و AlphaStar من DeepMind أفضل اللاعبين المحترفين في Dota2 و StarCraft3 الأكثر تعقيدًا، على التوالي.

ولعل الأهم من ذلك هو أن ورقة OpenAI لعام 2017 أشارت إلى أن منهجيتها—لا سيما إدخال خوارزمية تحسين السياسة القريبة (PPO) لتحديث عوامل ترجيح النموذج—قللت بشكل كبير من تكلفة جمع واستخلاص التعليقات اللازمة. وقد مهّد ذلك الطريق أمام التكامل النهائي بين التعلم المعزز من التعليقات البشرية (RLHF) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، حيث ساعدت التطورات الناتجة عن ذلك في إدخال كل من LLLMs و RLHF في طليعة أبحاث الذكاء الاصطناعي.

جاء الإصدار الأول من التعليمات البرمجية التي توضح بالتفصيل استخدام RLHF على نماذج اللغة في عام 2019 من OpenAI4، الذي أصدر InstructGPT المدرب من RLHF في أوائل عام 2022.5 كانت هذه خطوة حاسمة في سد الفجوة بين GPT-3 و GPT-3.5-turbo وهي النماذج التي دعمت إطلاق ChatGPT.

منذ ذلك الحين، تم استخدام RLHF في تدريب أحدث النماذج اللغوية الكبيرة من OpenAI و DeepMind و Google6 و Anthropic.7