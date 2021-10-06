ما هي الشبكات العصبية التلافيفية؟

الطبقة التلافيفية هي اللبنة الأساسية للشبكة العصبية التلافيفية ، وهي المكان الذي تحدث فيه غالبية العمليات الحاسوبية. يتطلب الأمر بعض عناصر البيانات، وهي عبارة عن بيانات إدخال وفلتر وخريطة ميزات. لنفترض أن الإدخال سيكون صورة ملونة، والتي تتكون من مصفوفة من وحدات بكسل ثلاثية الأبعاد. وهذا يعني أن الإدخال سيكون له ثلاثة أبعاد — ارتفاع وعرض وعمق — والتي تتوافق مع نموذج الألوان الأحمر والأخضر والأزرق في الصورة. لدينا أيضًا كاشف للميزات، يُعرف أيضًا باسم النواة أو الفلتر، والذي سيتنقل عبر الحقول المستقبلة للصورة، والتحقق مما إذا كانت الميزة موجودة. هذه العملية تُعرف باسم التشبّث.

كاشف الميزات عبارة عن مصفوفة ثنائية الأبعاد من الأوزان، والتي تمثل جزءا من الصورة. في حين أنها يمكن أن تختلف في الحجم، إلا أن حجم الفلتر عادةً ما يكون مصفوفة 3 × 3؛ وهذا يحدد أيضًا حجم الحقل الاستقبالي. ثم يتم تطبيق الفلتر على منطقة من الصورة، ويتم حساب المنتج النقطي بين وحدات البكسل المدخلة والفلتر. يتم بعد ذلك إدخال هذا المنتج النقطي في مصفوفة الإخراج. بعد ذلك، ينتقل الفلتر خطوة بخطوة، ويكرر العملية حتى تجتاح النواة الصورة بأكملها. يُعرف الناتج النهائي من سلسلة المنتجات النقطية من الإدخال والفلتر باسم خريطة المعالم أو خريطة التنشيط أو الميزة الملتفة.

لاحظ أن الأوزان في كاشف الميزات تظل ثابتة أثناء حركتها عبر الصورة، والتي تعرف أيضاً باسم مشاركة المعلمات. يتم ضبط بعض المعلمات مثل قيم الوزن أثناء التدريب من خلال عملية النشر العكسي والهبوط المتدرج. ومع ذلك، هناك ثلاث معلمات فائقة تؤثر على حجم الإخراج والتي يجب تعيينها قبل بدء تدريب الشبكة العصبية. ويتضمن ذلك:

1. يؤثر عدد الفلاتر على عمق الإخراج. على سبيل المثال، ستنتج ثلاثة فلاتر مختلفة ثلاث خرائط ميزات مختلفة، مما يؤدي إلى إنشاء عمق من ثلاثة.

2. الخطوة هي المسافة، أو عدد وحدات البكسل التي تتحرك بها النواة على مصفوفة الإدخال. في حين أن قيم الخطوات الكبيرة التي تصل إلى خطوتين أو أكثر أمر نادر الحدوث، فإن الخطوة الأكبر تؤدي إلى ناتج أصغر.

3. عادةً ما يتم استخدام الحشو الصفري عندما لا تتناسب الفلاتر مع الصورة المدخلة. يؤدي هذا إلى تعيين جميع العناصر التي تقع خارج مصفوفة الإدخال إلى الصفر، مما ينتج عنه إخراج أكبر أو متساو الحجم. هناك ثلاثة أنواع من الحشو:

الحشو الصالح: يُعرف أيضًا باسم عدم وجود حشو. في هذه الحالة ، يتم تجاهل الالتفاف الأخير إذا لم تتماشى الأبعاد.

يُعرف أيضًا باسم عدم وجود حشو. في هذه الحالة ، يتم تجاهل الالتفاف الأخير إذا لم تتماشى الأبعاد. نفس الحشو: يضمن هذا الحشو أن يكون لطبقة الإخراج نفس حجم طبقة الإدخال.

يضمن هذا الحشو أن يكون لطبقة الإخراج نفس حجم طبقة الإدخال. الحشو الكامل: يزيد هذا النوع من الحشو من حجم المخرجات عن طريق إضافة أصفار إلى حدود الإدخال.

بعد كل عملية من العمليات، تطبق الشبكة العصبية التلافيفية تحول الوحدة الخطية المعدلة (ReLU) على خريطة الميزات مما يُدخل اللاخطية على النموذج.