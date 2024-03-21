ما المقصود بالتصفية التعاونية؟

في بعض الأحيان، تشير الأدبيات إلى الأساليب القائمة على الذاكرة باعتبارها أساليب تعلم تعتمد على الأمثلة، حيث يعكس ذلك كيفية قيام التصفية القائمة على المستخدم والعنصر بإجراء تنبؤات لحالة معينة من تفاعل المستخدم مع العنصر، مثل تقييم المستخدم المستهدف لفيلم لم يشاهده بعد.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الأساليب القائمة على النموذج تنشئ نموذجًا تنبؤيًا للتعلم الآلي يعتمد على البيانات. يستخدم النموذج القيم الحالية في مصفوفة تفاعل المستخدم مع العنصر كمجموعة بيانات تدريب، ثم ينتج تنبؤات للقيم المفقودة بناءً على النموذج المُدرَّب. وبالتالي تستخدم الأساليب القائمة على النماذج تقنيات علم البيانات وخوارزميات التعلم الآلي مثل أشجار القرار ومصنفات Bayes والشبكة العصبية للتوصية بالعناصر للمستخدمين.8

يُعد تحليل المصفوفة إحدى طرق التصفية التعاونية التي نوقشت على نطاق واسع، وغالبًا ما يُصنَّف كنموذج من نماذج العوامل الكامنة. وباعتبار تحليل المصفوفة إلى عوامل هو أحد نماذج العوامل الكامنة، يفترض أن التشابه بين المستخدمين أو بين العناصر يمكن تحديده من خلال عدد محدد من الميزات. على سبيل المثال، يمكن التنبؤ بتقييم المستخدم لكتاب معين باستخدام بيانات مثل نوع الكتاب وعمر المستخدم أو جنسه فقط. وبالتالي يهدف هذا التمثيل منخفض الأبعاد إلى تفسير، على سبيل المثال، تقييمات الكتب من خلال تصنيف العناصر والمستخدمين بناءً على عدد محدود من الميزات المستمدة من بيانات تعليقات المستخدمين.9 نظرًا لأنه يقلل من عدد الميزات في مساحة متجهة معينة، يعمل تحليل المصفوفة أيضًا كطريقة لتقليل الأبعاد.10