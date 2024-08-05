ما هو التجميع الهرمي؟

التجميع هو تقنية تعلم آلي غير خاضعة للإشراف تُستخدم في تحليل البيانات لاكتشاف الكائنات المتشابهة وتجميعها. يعمل تحليل التجميع الهرمي (HCA)، أو التجميع الهرمي، على تنظيم الكائنات داخل تسلسل هرمي دون فرض ترتيب خطي عليها. تُستخدم طرق التجميع الهرمي في العديد من المجالات مثل علم الأحياء، وتحليل الصور، والعلوم الاجتماعية لاستكشاف الأنماط والتعرف عليها في مجموعات البيانات. تشمل حالات الاستخدام تصنيف السكان في الأبحاث السريرية، وتقسيم العملاء، واكتشاف مجتمعات العُقَد في نماذج الشبكات.

هناك نوعان من التجميع الهرمي:

التجميع التراكمي أو النهج التصاعدي1، وهو أسلوب يبدأ بدمج المجموعات العنقودية الصغيرة تدريجيًا في مجموعات أكبر حتى تتشكل مجموعة عنقودية واحدة شاملة.

التجميع التقسيمي (Divisive)، أو النهج التنازلي، حيث تبدأ جميع البيانات في مجموعة واحدة ثم تستمر في الانقسام إلى مجموعات متتالية حتى تصبح كل مجموعة مكونة من عنصر واحد فقط.2

يتطلب تحليل التجميع الهرمي قدرة حسابية عالية، مما يجعله مكلفًا من الناحية الحسابية. يمكن أن يساعد استخدام الكومة (Heap) في تقليل زمن المعالجة، لكنه يزيد من متطلبات الذاكرة. يتبع كل من التجميع التقسيمي والتجميع التراكمي نهجًا جشعًا، حيث تتخذ الخوارزمية قرارات الدمج أو التقسيم بناءً على أفضل اختيار محلي في كل مرحلة من العملية. يمكن أيضًا تحديد معيار توقف، بحيث تتوقف الخوارزمية عن الدمج أو التقسيم عند الوصول إلى عدد معين من المجموعات العنقودية وفقًا لمعيار محدد مسبقًا.

يُستخدم مخطط الشجرة العنقودية (Dendrogram)3، وهو مخطط شجري، في كثير من الأحيان لتمثيل التسلسل الهرمي للمجموعات العنقودية بصريًا. يُظهر هذا المخطط ترتيب عمليات الدمج أو التقسيم التي تمت بين المجموعات العنقودية، كما يوضح درجة التشابه أو المسافة بين نقاط البيانات. يمكن أيضًا فهم مخططات الشجرة العنقودية على أنها قوائم متداخلة4 تحتوي على خصائص تصف العلاقات بين البيانات.