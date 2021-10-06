ما مصنِّفات Naïve Bayes؟

تتميز نظرية Bayes باستخدامها للأحداث المتتابعة، حيث تؤثر المعلومات الإضافية التي يتم الحصول عليها لاحقًا في الاحتمال الأوَّلي. يتم تمثيل هذه الاحتمالات على أنها الاحتمال السابق والاحتمال اللاحق. الاحتمال السابق هو الاحتمال الأوَّلي لحدث ما قبل وضعه في سياق معين أو الاحتمال الهامشي. الاحتمال اللاحق هو احتمال وقوع حدث بعد مراقبة جزء من البيانات.

ومن الأمثلة الشائعة في الإحصائيات وأدبيات التعلم الآلي (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) لتوضيح هذا المفهوم الاختبارات الطبية. على سبيل المثال، تخيَّل أن هناك فتاة، تُدعى سارة، تخضع لاختبار لتحديد إذا ما كانت مصابة بمرض السكري. لنفترض أن الاحتمال الإجمالي للإصابة بمرض السكري هو 5%. سيكون هذا هو احتمالنا السابق. ومع ذلك، إذا حصلت على نتيجة إيجابية في الفحص، يتم تحديث الاحتمال السابق لمراعاة هذه المعلومات الإضافية، ثم يصبح الاحتمال اللاحق لدينا. يمكن تمثيل هذا المثال بالمعادلة التالية، باستخدام نظرية Bayes: