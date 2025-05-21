ما الموازنة بين التحيز والتباين؟

دعنا نتعمق في الأسس الرياضية للمفاضلة بين التحيز والتباين. بالإشارة إلى المثال السابق، نهدف إلى تقليل الخطأ الكلي للقيم المتوقعة والقيم الفعلية. يتكون هذا الخطأ من ثلاثة عناصر: التحيز، والتباين، والخطأ غير القابل للاختزال. يمكننا تحليل خطأ التنبؤ التربيعي المتوقع للنموذج:
f^(x)
مقارنة بالدالة الحقيقية: f(x)،
حيث يتم تعلم f ^ (x) من مجموعة بيانات التدريب D، وx هي الدالة الحقيقية (غير المعروفة).
دعنا:
y=f(x)+ε,ε∼N(0,σ2)
هذا يعني أنه بالنسبة للدالة y=f(x)+ε، يتم توزيع الخطأ (المشار إليه ب ε) عادةً بمتوسط 0 وتباين σ2، وσ يشير إلى الانحراف المعياري للتوزيع
f^(x) هي القيمة المتوقعة للنموذج عند الإدخال x
يتم أخذ التوقع (أو المتوسط) على مجموعات بيانات التدريب المختلفة D والضجيج ε . يستخدم الرمز E للتعبير عن "التوقع" أو "القيمة المتوقعة"، وهي قيمة حقيقية لمتوسط التوزيع
نحن مهتمون بالخطأ المتوقع في التنبؤ عند نقطة واحدة x :
ED,ε[(y-f^(x))2]
بديل:
y=f(x)+ε
لذا يصبح التعبير
=ED,ε[(f(x)+ε-f^(x))2]
توسيع المربع:
$=ED,ε[(f(x)-f^(x))2+2(f(x)-f^(x))ε+ε2]$
قسم التوقع باستخدام الخطية (الخطية هي مفهوم جبري بسيط، على سبيل المثال، E[A+B]=E[A]+E[B]):
=ED[(f(x)-f^(x))2]+2ED,ε[(f(x)-f^(x))ε]+Eε[ε2]
الآن، ما دام:
E[ε]=0⇒E[(f(x)-f^(x))ε]=0
E[ε2]=σ2
فسنحصل على:
ED[(f(x)-f^(x))2]+σ2