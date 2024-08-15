ما المقصود بإدارة مخاطر النماذج؟

النموذج هو أي نهج كمي أو طريقة أو نظام يعالج بيانات الإدخال وينتج تقديرات كمية.1 يتم تطبيق النماذج عادة عند اتخاذ قرارات العمل، وتحديد فرص العمل والمخاطر، ووضع إستراتيجيات الأعمال وإدارة عمليات الأعمال.

على سبيل المثال، تعتمد المؤسسات المالية على مجموعة من النماذج للتسعير والتقييم والكشف عن الاحتيال وغسيل الأموال ومكافحتهما، من بين خدمات مالية أخرى. وغالبًا ما ينطوي استخدام النماذج على المخاطر، ما يجعل إدارة مخاطر النماذج (MRM) أحد الاعتبارات المهمة للمؤسسات.

على سبيل المثال، أُلقي باللوم جزئيًا في الأزمة المالية العالمية التي حدثت من 2007 إلى 2008 على نماذج القيمة المُعرضة للمخاطر (VaR) الخاطئة، والتي كانت تُقدّر الخسائر المستقبلية التي قد تتكبدها الاستثمارات.2 أدت كارثة تداول ”(London Whale) “، التي وقعت في عام 2012 في بنك JPMorgan Chase، إلى خسائر بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي وغرامات بقيمة مليار دولار أمريكي تقريبًا..3 ويرجع هذا جزئيًا إلى خطأ في جدول البيانات في حسابات النماذج، ما أدى إلى الحد من المخاطر.

في عام 2021، قامت شركة Zillow المتخصصة في التسويق العقاري بتخفيض مخزونها بقيمة 304 ملايين دولار أمريكي وخططت لخفض ربع قوتها العاملة بعد فشل مشروعها لشراء المنازل، والذي كان سببه جزئيًا عدم قدرة نموذج تقييم أسعار العقارات لديها على التنبؤ بأسعار المنازل بدقة..5