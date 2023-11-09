ما المقصود بمراقبة الامتثال؟

غالبًا ما تُعتبر مراقبة الامتثال جزءًا مهمًا من نظام إدارة الامتثال في المؤسسة ووضع الأمن السيبراني بشكل عام. وذلك لأن عدم الامتثال لمتطلبات الامتثال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، تشمل الغرامات وتعطل الأعمال، بل وحتى زيادة خطر اختراق أمن البيانات.

تفرض معظم الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الوقت الحالي شكلاً من أشكال مراقبة الامتثال. على سبيل المثال، تصر هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة على وجود خطة مراقبة الامتثال قبل الموافقة على انضمام شركة إلى السوق المالية.

اعتبارًا من اليوم، لا توجد معايير محددة لمراقبة الامتثال، مما يجعل كل مؤسسة مسؤولة عن وضع برنامج مراقبة الامتثال الخاص بها. تقوم بعض المؤسسات بإجراء مراقبة داخلية، مما يعني أنها مسؤولة عن مراقبة مخاطر الامتثال باستخدام سياساتها وأدواتها الداخلية، بينما تقوم مؤسسات أخرى بالاستعانة بمصادر خارجية للقيام بهذه العملية.

يجد الكثيرون أن حلول ومنصات الأمان المدارة هذه، التي تستخدم لوحات المعلومات وبرامج الامتثال ودرجة عالية من الأتمتة، يمكن أن تساعد في تبسيط عملية إدارة الامتثال وتقديم المزيد من الإشراف، إلى جانب إجراء معالجة أسرع.