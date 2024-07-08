التعلم الوصفي القائم على التحسين

يتطلب التعلم العميق عادة تحديثات تكرارية متعددة لمعلمات النموذج من خلال الانتشار العكسي وخوارزمية تحسين النزول الاشتقاقي. في التعلم الوصفي القائم على التحسين، والذي يطلق عليه أحيانا التعلم الوصفي القائم على التدرج، تتعلم الخوارزمية معلمات النموذج الأولي أو المعلمات الفائقة للشبكات العصبية العميقة التي يمكن ضبطها بكفاءة للمهام ذات الصلة. هذا يعني عادة التحسين الوصفي—أي تحسين خوارزمية التحسين نفسها.

LSTM meta-learner

تستخدم طريقة التعلم التلوي القائمة على التحسين بنية شبكة عصبية متكررة شائعة تسمى شبكات الذاكرة طويلة الأمد وقصيرة الأمد (LSTM) لتدريب المتعلم التلوي على اكتساب كل من المعرفة طويلة الأمد المشتركة بين المهام والمعرفة قصيرة الأمد من كل مهمة. يحسِّن المتعلم التلوي بعد ذلك مصنِّف شبكة عصبية خاصة بمتعلم آخر. ويتعلم تهيئة معلمات المتعلم للتقارب السريع في التدريب وكيفية تحديث تلك المعلمات بكفاءة باستخدام مجموعة تدريب صغيرة، ما يساعد المتعلم على التكيف مع المهام الجديدة بسرعة.7

التعلم التلوي اللاأدري للنموذج (MAML)

كما يوحي اسمها، فإن خوارزمية التعلم الوصفي القائمة على التحسين هذه لا تعتمد على النماذج. وهذا يجعلها متوافقة مع أي نموذج مدرّب باستخدام نزول التدرج ومناسبة لحل مشاكل التعلم المختلفة، مثل التصنيف والانحدار والتعلم المعزز.8

تتمثل الفكرة الأساسية وراء MAML في تدريب المعلمات الأولية للنموذج بطريقة تؤدي فيها بعض تحديثات التدرج إلى تعلم سريع على مهمة جديدة. الهدف هو تحديد معلمات النموذج الحساسة للتغييرات في المهمة بحيث تؤدي التغييرات الطفيفة في تلك المعلمات إلى تحسينات كبيرة في دالة خسارة المهمة. يتم إجراء التحسين الوصفي عبر المهام باستخدام النزول الاشتقاقي العشوائي (SGD).8

على عكس النزول الاشتقاقي، الذي يحسب المشتقات لتحسين معلمات النموذج لمهمة معينة، يحسب MAML المشتقات الثانية لتحسين المعلمات الأولية للنموذج لتحسين المهام المحددة. وهناك نسخة معدلة من التعلم الوصفي الحيادي للنموذج، والمعروفة باسم MAML من الدرجة الأولى أو FOMAML، تحذف المشتقات الثانية من أجل عملية أقل تكلفة من الناحية الحسابية.8

Reptile

Reptile هي خوارزمية تعلُّم وصفي قائم على التدرج من الدرجة الأولى تشبه خوارزمية FOMAML. تقوم بشكل متكرر بأخذ عينات من مهمة، وتتدرب على هذه المهمة من خلال العديد من خطوات النزول الاشتقاقي وتنقل وزن النموذج نحو المعلمات الجديدة.9