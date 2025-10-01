تصبح IBM أول مطور رئيسي لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر يحصل على شهادة ISO 42001.

لا يتصرف الذكاء الاصطناعي حاليًا مثل البرامج التقليدية. يتَّبِع البرنامج التقليدي التعليمات الثابتة وينتج المخرجات الحتمية نفسها. بينما تتعلم نماذج الذكاء الاصطناعي أنماطًا من البيانات وتولِّد استجابات احتمالية. هذا يعني أن الإخراج يمكن أن يختلف، حتى عندما يبدو الإدخال كما هو. هذه المرونة قوية، ولكنها تخلق أيضًا مخاطر يجب إدارتها طوال دورة حياة تطوير النموذج ونشره بالكامل.

يضع معيار ISO 42001 إطار عمل لكيفية إدارة المؤسسات للذكاء الاصطناعي. يحدِّد المعيار الشكل الذي يجب أن يكون عليه نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS): السياسات والممارسات وإجراءات الحماية التي توجِّه تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره. تم تصميم هذا المعيار لمعالجة قضايا الأخلاق والمساءلة والثقة. هذه تساؤلات تواجهها كل مؤسسة تعتمد الذكاء الاصطناعي، خاصةً في ظل ازدياد الرقابة التنظيمية على مستوى العالم.

تمنح هذه الشهادة المؤسسات والحكومات والمطورين الثقة بأن IBM قد طبَّقت تدابير حماية قابلة للقياس وعمليات قوية وواضحة. وتمنح المؤسسات التي تبني باستخدام Granite أساسًا موثوقًا به لاعتماد النماذج اللغوية في البيئات الحساسة، بما في ذلك الصناعات الخاضعة لتنظيم صارم مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية، إضافةً إلى القطاع العام الذي يضم العديد من بيئات النشر ذات المهام الحساسة.

بالنسبة إلى مطوِّري نماذج الذكاء الاصطناعي، يمثِّل هذا المعيار تصورًا واضحًا لما يجب أن يكون عليه الذكاء الاصطناعي المسؤول في التطبيق العملي. أما بالنسبة إلى IBM، تُعَد هذه الشهادة تأكيدًا لسنوات من الاستثمار في مجالات أمان الذكاء الاصطناعي وسلامته وحوكمته، إلى جانب شفافية الشركة الرائدة في الإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي.

على نطاق أوسع، يُرسخ إنجاز IBM سابقة مهمة تُؤكِّد أن مستقبل نشر الذكاء الاصطناعي المسؤول قائم على الانفتاح والثقة والترخيص المرن لدعم انتشار النماذج والابتكار على نطاق واسع. من خلال مشاركة النماذج والمعايير المرجعية والأدوات مع المجتمع الأوسع، تساهم IBM في بناء منظومة تصبح فيها الشفافية والمساءلة معيارًا في الصناعة.

مع أكثر من 30 مليون عملية تنزيل، تُعَد Granite إحدى عائلات النماذج الأكثر اعتمادًا بين مطوري المصدر المفتوح. على مستوى المؤسسات، تعمل المؤسسات على نشر Granite في بيئات الإنتاج لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، مثل التوليد المعزز بالاسترجاع وخدمة العملاء وتدفقات العمل القائمة على الوكلاء. توفِّر شهادة ISO 42001 طبقة إضافية من الثقة لأي شخص يطوِّر باستخدام Granite.

مع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي حول العالم، توفِّر شهادة ISO 42001 إطار عمل قويًا لتحقيق التوازن بين الابتكار وتدابير الحماية.