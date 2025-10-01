تصبح IBM أول مطور رئيسي لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر يحصل على شهادة ISO 42001.

تُعَد IBM من بين الأوائل الذين حصلوا على هذا التقدير، وأول مطور لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر يحصل على ذلك لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) الخاص بالنماذج اللغوية مفتوحة المصدر IBM Granite.
قدَّمت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) أول معيار عالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي في عام 2023. يُعرَف باسم ISO/IEC 42001:2023 ، وقد تم تصميمه لتوجيه كيفية وضع المؤسسات للسياسات والعمليات والضمانات للذكاء الاصطناعي. للمرة الأولى، يوجد إطار عمل مُعترف به عالميًا للتدقيق الخارجي في كيفية بناء الذكاء الاصطناعي ونشره وصيانته بشكل مسؤول.
حصلت IBM على شهادة معتمدة تحت معيار ISO/IEC 42001:2023 لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) الخاص بنماذج IBM Granite. تنطبق الشهادة على النماذج اللغوية IBM Granite، وهي عائلة النماذج اللغوية مفتوحة المصدر المصممة خصيصًا للمؤسسات.
منذ البداية، تم تطوير Granite بشكل مفتوح وإصداره بموجب ترخيص Apache 2.0 المرن. نال هذا النهج المفتوح تقديرًا خارجيًا، حيث حصلت Granite على مرتبة ضمن الخمسة الأوائل في مؤشر شفافية نماذج الأساس لجامعة ستانفورد، متفوقة على معظم مطوري النماذج الرئيسيين. يجمع هذا المزيج من الانفتاح والشفافية والحَوكمة المعتمدة ليمنح المؤسسات ثقة أكبر في اعتماد Granite لأعباء العمل الأكثر أهمية لديها.
يقول David Cox، نائب الرئيس لنماذج الذكاء الاصطناعي: نحن فخورون بالحصول على شهادة ISO 42001 لنماذجنا الرائدة Granite. أصبحت Granite الآن أول عائلة نماذج مفتوحة تحقق هذا المستوى، وهو دليل على العناية الفائقة في بنائها وصيانتها".
تم إجراء تدقيق الشهادة من قِبَل شركة Schellman، وهي جهة اعتماد رائدة ومعترف بها في مجال منح الشهادات. تقول Avani Desai، الرئيس التنفيذي لشركة Schellman: "إن الحصول على شهادة ISO 42001 يمثِّل إنجازًا مهمًا ليس فقط لنماذج IBM Granite، بل لمجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بأكمله. باعتبارها من أوائل مزوِّدي نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر الحاصلين على الشهادة، وضعت IBM الآن سابقة مهمة تُظهر كيف يمكن للشفافية والمساءلة والابتكار أن تتعايش معًا. يفخر فريقنا بالكامل في شركة Schellman بشراكتنا مع IBM في هذه المسيرة، وبمشاهدة التزامها الواضح ببناء ذكاء اصطناعي مسؤول.
لا يتصرف الذكاء الاصطناعي حاليًا مثل البرامج التقليدية. يتَّبِع البرنامج التقليدي التعليمات الثابتة وينتج المخرجات الحتمية نفسها. بينما تتعلم نماذج الذكاء الاصطناعي أنماطًا من البيانات وتولِّد استجابات احتمالية. هذا يعني أن الإخراج يمكن أن يختلف، حتى عندما يبدو الإدخال كما هو. هذه المرونة قوية، ولكنها تخلق أيضًا مخاطر يجب إدارتها طوال دورة حياة تطوير النموذج ونشره بالكامل.
يضع معيار ISO 42001 إطار عمل لكيفية إدارة المؤسسات للذكاء الاصطناعي. يحدِّد المعيار الشكل الذي يجب أن يكون عليه نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS): السياسات والممارسات وإجراءات الحماية التي توجِّه تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره. تم تصميم هذا المعيار لمعالجة قضايا الأخلاق والمساءلة والثقة. هذه تساؤلات تواجهها كل مؤسسة تعتمد الذكاء الاصطناعي، خاصةً في ظل ازدياد الرقابة التنظيمية على مستوى العالم.
تمنح هذه الشهادة المؤسسات والحكومات والمطورين الثقة بأن IBM قد طبَّقت تدابير حماية قابلة للقياس وعمليات قوية وواضحة. وتمنح المؤسسات التي تبني باستخدام Granite أساسًا موثوقًا به لاعتماد النماذج اللغوية في البيئات الحساسة، بما في ذلك الصناعات الخاضعة لتنظيم صارم مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية، إضافةً إلى القطاع العام الذي يضم العديد من بيئات النشر ذات المهام الحساسة.
بالنسبة إلى مطوِّري نماذج الذكاء الاصطناعي، يمثِّل هذا المعيار تصورًا واضحًا لما يجب أن يكون عليه الذكاء الاصطناعي المسؤول في التطبيق العملي. أما بالنسبة إلى IBM، تُعَد هذه الشهادة تأكيدًا لسنوات من الاستثمار في مجالات أمان الذكاء الاصطناعي وسلامته وحوكمته، إلى جانب شفافية الشركة الرائدة في الإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي.
على نطاق أوسع، يُرسخ إنجاز IBM سابقة مهمة تُؤكِّد أن مستقبل نشر الذكاء الاصطناعي المسؤول قائم على الانفتاح والثقة والترخيص المرن لدعم انتشار النماذج والابتكار على نطاق واسع. من خلال مشاركة النماذج والمعايير المرجعية والأدوات مع المجتمع الأوسع، تساهم IBM في بناء منظومة تصبح فيها الشفافية والمساءلة معيارًا في الصناعة.
مع أكثر من 30 مليون عملية تنزيل، تُعَد Granite إحدى عائلات النماذج الأكثر اعتمادًا بين مطوري المصدر المفتوح. على مستوى المؤسسات، تعمل المؤسسات على نشر Granite في بيئات الإنتاج لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، مثل التوليد المعزز بالاسترجاع وخدمة العملاء وتدفقات العمل القائمة على الوكلاء. توفِّر شهادة ISO 42001 طبقة إضافية من الثقة لأي شخص يطوِّر باستخدام Granite.
مع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي حول العالم، توفِّر شهادة ISO 42001 إطار عمل قويًا لتحقيق التوازن بين الابتكار وتدابير الحماية.
يتطلب الحصول على شهادة ISO 42001 إجراء تدقيق شامل لكيفية إدارة المؤسسة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، بما في ذلك سياسات الحوكمة وممارسات البيانات وإجراءات الحماية التقنية. تم إجراء هذا التدقيق بواسطة Schellman، وهي جهة اعتماد معترف بها تشتهر بالدقة والجودة العالية. تُعَد Schellman شركة رائدة في سوق شهادات ISO 42001، وهي أول جهة اعتماد معترف بها من قِبَل ANAB في عام 2024.
تشتهر Schellman بخبرتها المستمدة من الخبرة العملية، حيث يقدِّم خبراؤها خدمة استثنائية للعملاء مع الحفاظ على استقلاليتهم التامة. أتاح هذا النهج المتوازن لشركة IBM بناء علاقة موثوق بها وطويلة الأمد مع Schellman، ساعدتها على تحقيق أهداف امتثال متعددة بنجاح، من بينها شهادة ISO 42001 البارزة.
اكتملت العملية في أقل من ثلاثة أشهر دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، وهو إنجاز كبير يعكس نضج ممارسات الحوكمة في مجال الذكاء الاصطناعي لدى IBM. تؤكِّد الشهادة أن IBM Granite تتماشى مع أفضل الممارسات المعترف بها دوليًا للذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول، وأن عمليات إدارة الذكاء الاصطناعي لدينا تُلبي أعلى معايير التدقيق.
تعكس Granite فلسفة IBM التي ترى أن الشفافية والسلامة والأمان والحوكمة يجب أن تكون مبادئ أساسية في أنظمة الذكاء الاصطناعي الموثوق به. وقد ساهمت هذه المبادئ في حصول شركة IBM على شهادة ISO 42001، والتي تعكس التزامًا أوسع نطاقًا.
إلى جانب الشفافية الرائدة في الصناعة، تطبِّق IBM حوكمة صارمة واختبارات دقيقة على امتداد دورة حياة Granite. يُشرف Data Management Framework Lakehouse من IBM على أكثر من 2.7 بيتابايت من بيانات التدريب مع تتبُّع صارم للبيانات الوصفية وضوابط للترخيص، ما يضمن المساءلة في كل مرحلة. إلى جانب متطلبات الاعتماد، تخضع نماذج Granite لاختبارات ضغط في مواجهة التهديدات الواقعية، ويتم توقيعها رقميًا للتحقق من مصداقيتها، ويتم دعمها بمعايير مفتوحة لتقييم السلامة والتحيز - وهي تدابير تعزز الثقة في نماذجGranite، وفي منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.
استنادًا إلى هذه الإجراءات، توفِّر Granite Guardian، وهي مجموعة نماذج الحماية مفتوحة المصدر من IBM، ضوابط متخصصة للكشف عن المخاطر في المطالبات والاستجابات عبر أي نموذج ذكاء اصطناعي. من خلال إضافة طبقة Granite Guardian إلى آليات الحماية الأساسية في Granite، تساعد IBM المؤسسات على ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في بيئات الإنتاج.
تعكس هذه الجهود معًا نهج IBM: يتطلب الذكاء الاصطناعي المؤسسي ثقة من فئة المؤسسات. يُعَد حصول IBM على شهادة ISO 42001 كأول مطوِّر رئيسي لنماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر دليلًا على متانة الأسس التي تعتمد عليها Granite في مجالات الشفافية والأمان والحوكمة. يُعَد هذا إنجازًا بارزًا في مسيرة IBM، ونؤكِّد التزامنا بمواصلة الابتكار والاستثمار لوضع المعيار الأمثل للذكاء الاصطناعي المسؤول.