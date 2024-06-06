ما هو بحث المتجهات؟

على عكس البحث التقليدي، الذي بطبيعته يستخدم البحث عن كلمات رئيسية، نجد أن بحث المتجهات يعتمد على أساليب بحث عن التشابه بين المتجهات مثل البحث عن أقرب جار (knn) لاسترداد نقاط البيانات المشابهة لمتجه الاستعلام استنادًا إلى أحد قياسات الأبعاد. حيث تقوم المتجهات برصد العلاقات الدلالية وأوجه التشابه بين نقاط البيانات، مما يتيح البحث الدلالي، بدلاً من البحث البسيط عن الكلمات الرئيسية.

لتوضيح الفرق بين الكلمة الرئيسية التقليدية والبحث المتجه، سنضرب مثالاً على ذلك. لنفترض أنك تبحث عن معلومات حول أفضل مطعم بيتزا باستخدام كلمات البحث "أفضل مطعم بيتزا" في محرك بحث تقليدي يعمل بطريقة البحث عن الكلمات الرئيسية. ستجد أن البحث عن الكلمات الرئيسية يؤدي بك إلى بحث عن الصفحات التي تحتوي على كلمات "أفضل" و"بيتزا" و"مطعم" بالضبط ولا يعرض لك نتائج إلا من قبيل "أفضل مطعم بيتزا" أو "مطعم بيتزا بالقرب مني". إذن نرى أن البحث التقليدي عن الكلمات الرئيسية يركز على مطابقة الكلمات الرئيسية بدلاً من فهم السياق كاملاً أو القصد من وراء البحث.

بينما في بحث المتجهات الدلالية، نجد الأمر على العكس، إذ يفهم محرك البحث القصد من وراء الاستعلام. فكلمة "الدلالي"، وفق تعريفها، تعني ما يتعلق بالمعنى في اللغة، أي أن البحث الدلالي يفهم معنى الاستعلام وسياقه. وفي المثال الحالي، سيبحث عن محتوى يتحدث عن أماكن البيتزا الأعلى تقييمًا أو الموصى بها، حتى إذا لم يتم استخدام كلمات "أفضل مطعم بيتزا" بالضبط في المحتوى. وستكون النتائج أكثر صلة بالسياق وقد تتضمن مقالات أو أدلة تناقش أماكن البيتزا عالية الجودة في مواقع مختلفة.

عادةً ما تمثل طرق البحث التقليدية البيانات باستخدام الرموز المميزة أو الميزات المنفصلة، مثل الكلمات الرئيسية أو العلامات أو البيانات الوصفية. وكما هو موضح في المثال أعلاه، تعتمد هذه الطرق على التطابقات التامة لاسترداد النتائج ذات الصلة. على العكس من ذلك، يمثل بحث المتجهات البيانات كمتجهات كثيفة (وهو المتجه الذي تكون فيه معظم العناصر أو جميعها غير صفرية) في فضاء متجهات مستمرة، وهو الفضاء الرياضي الذي يتم فيه تمثيل البيانات كمتجهات. حيث يتوافق كل بعد من أبعاد المتجه الكثيف مع ميزة كامنة أو جانب من البيانات، وهي خاصية أو سمة أساسية لا يتم ملاحظتها بشكل مباشر بل يتم استنتاجها من البيانات من خلال النماذج الرياضية أو الخوارزميات. وتعمل هذه الميزات الكامنة على رصد الأنماط والعلاقات المخفية في البيانات، وهو ما يتيح تمثيلاً أكثر دقةً وذا مغزى أكبر للعناصر كمتجهات في فضاء عالي الأبعاد.