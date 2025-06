ما هو ChatGPT؟ 

انتهاك حقوق الطبع والنشر: رفعت العديد من دور النشر دعاوى قضائية ضد OpenAI، ومنهم صحيفة The New York Times و The Chicago Tribune، بسبب تدريب نماذجها على محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر. وردًا على ذلك، نشرت OpenAI رسالة عامة8 أوضحت فيه أن السماح لها ولغيرها من مطوري الذكاء الاصطناعي الأمريكيين يُعد أمرًا بالغ الأهمية للتغلب على المنافسة الصينية.