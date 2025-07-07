طوِّر. أطلق وسّع النطاق.
استكشف أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
استفِد من أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة لتسريع الوصول إلى السوق، وسد فجوات المهارات، وتقليل الديون التقنية. تم تصميم هذه الأدوات لتوليد التعليمات البرمجية بلغات برمجة شائعة، وتحديث التطبيقات، وتسريع أتمتة تكنولوجيا المعلومات.
يمكن للمبرمجين الذين يستخدمون مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي تبسيط المهام المتكررة والتركيز على المهام ذات القيمة الأكبر. يمكنهم استخدام روبوتات المحادثة أو أوامر أخرى لتوليد التعليمات البرمجية، بالإضافة إلى اختبارات وحدات للتحقق من الجودة، وتحويل العليمات البرمجية، وإكمالها تلقائيًا، وإنشاء ملفات التوثيق، وفهم التعليمات البرمجية، وغير ذلك. وبناءً على حالات الاستخدام الخاصة بك، يمكنك اختيار أداة أو أكثر من الأدوات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
من Python إلى YAML، ودّع تعقيدات المهام البرمجية، واستمتع بنشر أكثر سلاسة وسرعة. زوّد المطوّرين بإمكانات الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، سواء كانت Eclipse أو IntelliJ أو Visual Studio Code (VS Code). عزّز كفاءة تطوير البرمجيات باستخدام أدوات موثوقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في تقليل الوقت المستغرق في كتابة التعليمات البرمجية، وتصحيح الأخطاء، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية، وإكمالها تلقائيًا—مما يمنح المطورين مساحة أكبر للابتكار.
تحقيق وفورات في الوقت بنسبة 90٪ في شرح الكود لفريق واحد، ومتوسط توفير في الوقت بنسبة 59٪ في توثيق التعليمات البرمجية.
تم تحويل 80٪ من التعليمات البرمجية التقليدية لتطبيق WebSphere تلقائيًا، مع زيادة تغطية اختبارات الوحدات في Java إلى 90٪.
تم توفير أكثر من 100,000 ساعة عمل للمطورين، وتنفيذ 28 مليون مهمة، مما أتاح للفرق التركيز بشكل أكبر على الابتكار.
تقليل الوقت اللازم لتحليل التعليمات البرمجية في COBOL بنسبة 94٪، وانخفاض بنسبة 79٪ في الوقت اللازم لفهم التطبيقات المعقدة.
حوّل عملية تطوير البرمجيات من الألف إلى الياء باستخدام إمكانية توليد التعليمات البرمجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. جرّب watsonx Code Assistant مجانًا مع الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا.