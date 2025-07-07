عزّز سير عمل البرمجة باستخدام حلول البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

طوِّر. أطلق وسّع النطاق.

استكشف أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

اطّلع على سبب تصدّر watsonx Code Assistant لقائمة الحلول الرائدة. نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا من watsonx Code Assistant

حقق الزخم، وتجنّب الاختناقات

استفِد من أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة لتسريع الوصول إلى السوق، وسد فجوات المهارات، وتقليل الديون التقنية. تم تصميم هذه الأدوات لتوليد التعليمات البرمجية بلغات برمجة شائعة، وتحديث التطبيقات، وتسريع أتمتة تكنولوجيا المعلومات.

مساعدو البرمجة بالذكاء الاصطناعي

يمكن للمبرمجين الذين يستخدمون مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي تبسيط المهام المتكررة والتركيز على المهام ذات القيمة الأكبر. يمكنهم استخدام روبوتات المحادثة أو أوامر أخرى لتوليد التعليمات البرمجية، بالإضافة إلى اختبارات وحدات للتحقق من الجودة، وتحويل العليمات البرمجية، وإكمالها تلقائيًا، وإنشاء ملفات التوثيق، وفهم التعليمات البرمجية، وغير ذلك. وبناءً على حالات الاستخدام الخاصة بك، يمكنك اختيار أداة أو أكثر من الأدوات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
رسم توضيحي مخصّص لقسم المنتجات ذات الصلة في صفحة watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed
تمكين المطورين
بسّط وسرّع سير عمل البرمجة مباشرة من بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بك عبر لغات مثل Python و™Java وC و++C وGo وJavaScript وTypeScript وغيرها، باستخدام أداة مبنية على نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من عائلة ®Granite.
رسم توضيحي مخصّص لعنصر "IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed" في صفحة watsonx Code Assistant
بسّط عملية أتمتة تكنولوجيا المعلومات
وأنشئ أدلة تشغيل Ansible بسرعة عن طريق تحويل اللغة الطبيعية إلى توصيات محتوى ذات صلة بالسياق.
رسم توضيحي مخصّص لعنصر "IBM watsonx Code Assistant for Z" في صفحة watsonx Code Assistant
حدّث تطبيقات Z مع تقليل المخاطر
استخدم نماذج لغوية كبيرة (LLMs) متقدمة لتحويل تعليمات COBOL البرمجية إلى Java بسهولة، ودعم عملية تحديث التطبيقات بالكامل.
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سرّع عملية تحديث IBM i
فهم أفضل لجميع تنسيقات كود RPG، وإنشاء تعليمات برمجية وتوثيق عالي الجودة، وتطوير حالات اختبار، وتحويل الكود باستخدام مساعد ترميز بالذكاء الاصطناعي مدرّب على IBM i وRPG.

نتائج من مطوِّرين حقيقيين

من Python إلى YAML، ودّع تعقيدات المهام البرمجية، واستمتع بنشر أكثر سلاسة وسرعة. زوّد المطوّرين بإمكانات الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، سواء كانت Eclipse أو IntelliJ أو Visual Studio Code (VS Code). عزّز كفاءة تطوير البرمجيات باستخدام أدوات موثوقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في تقليل الوقت المستغرق في كتابة التعليمات البرمجية، وتصحيح الأخطاء، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية، وإكمالها تلقائيًا—مما يمنح المطورين مساحة أكبر للابتكار.
شعار IBM

تحقيق وفورات في الوقت بنسبة 90٪ في شرح الكود لفريق واحد، ومتوسط توفير في الوقت بنسبة 59٪ في توثيق التعليمات البرمجية.

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شعار rKube

تم تحويل 80٪ من التعليمات البرمجية التقليدية لتطبيق WebSphere تلقائيًا، مع زيادة تغطية اختبارات الوحدات في Java إلى 90٪.

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شعار Ensono

تم توفير أكثر من 100,000 ساعة عمل للمطورين، وتنفيذ 28 مليون مهمة، مما أتاح للفرق التركيز بشكل أكبر على الابتكار.

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شعار NOSI

تقليل الوقت اللازم لتحليل التعليمات البرمجية في COBOL بنسبة 94٪، وانخفاض بنسبة 79٪ في الوقت اللازم لفهم التطبيقات المعقدة.

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الموارد

 

 
تعزيز إنتاجية المطورين
تعرّف على الأثر الفعلي لأداة IBM watsonx Code Assistant في تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي لأتمتة Red Hat
اكتشف كيف يُعيد IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed تشكيل تجربة أتمتة تكنولوجيا المعلومات، مما يساعد المطوّرين على تقليل الوقت اللازم لتحقيق الإنتاجية.
تعرَّف على IBM watsonx Code Assistant for Z
افهم كيف تتيح هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي وتطوير البرمجيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
التحديث المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تعرف على watsonx Code Assistant for IBM i
اكتشف كيف يستخدم مساعد التعليمات البرمجية watsonx Code Assistant for IBM i الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المطورين على تحويل التعليمات البرمجية بلغة RPG إلى COBOL أو Java - بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وبمخاطر أقل.
اتخِذ الخطوة التالية

حوّل عملية تطوير البرمجيات من الألف إلى الياء باستخدام إمكانية توليد التعليمات البرمجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. جرّب watsonx Code Assistant مجانًا مع الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا.

 

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