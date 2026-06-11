MONO-X هي شركة تكنولوجيا مقرها اليابان وشريك أعمال لشركة IBM، وتدعم المؤسسات في تحديث الأنظمة بالغة الأهمية مع الحفاظ على استمرارية الأعمال. مع تزايد طلب العملاء على الترحيل إلى السحابة والابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي، أدركت MONO-X الحاجة إلى تقديم نهج تحديث أكثر مرونةً وقدرةً على التكيّف والاستدامة للمؤسسات التي تشغّل أحمال تشغيل IBM i.

وقد اعتمد العديد من عملاء MONO-X لى بنية تحتية محلية استُخدمت لفترات طويلة، مما حدّ من قدرتهم على التكيّف، وفرض عليهم عمليات يدوية، وجعل نقل المعرفة أكثر صعوبة بمرور الوقت. ولدعم التحديث مع الحفاظ على قيمة أصول IBM i الحالية، احتاج العملاء إلى أساس سحابي آمن يمكنه تقليل التعقيد التشغيلي وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن دون هذا النهج، كان من الممكن أن تعوق تكاليف البنية التحتية المتزايدة والمخاطر التشغيلية الابتكار والنمو المستقبلي.