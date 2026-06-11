باستخدام IBM Cloud إلى جانب Power Virtual Server، تقلل MONO-X التكاليف وتعزز المرونة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي
MONO-X هي شركة تكنولوجيا مقرها اليابان وشريك أعمال لشركة IBM، وتدعم المؤسسات في تحديث الأنظمة بالغة الأهمية مع الحفاظ على استمرارية الأعمال. مع تزايد طلب العملاء على الترحيل إلى السحابة والابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي، أدركت MONO-X الحاجة إلى تقديم نهج تحديث أكثر مرونةً وقدرةً على التكيّف والاستدامة للمؤسسات التي تشغّل أحمال تشغيل IBM i.
وقد اعتمد العديد من عملاء MONO-X لى بنية تحتية محلية استُخدمت لفترات طويلة، مما حدّ من قدرتهم على التكيّف، وفرض عليهم عمليات يدوية، وجعل نقل المعرفة أكثر صعوبة بمرور الوقت. ولدعم التحديث مع الحفاظ على قيمة أصول IBM i الحالية، احتاج العملاء إلى أساس سحابي آمن يمكنه تقليل التعقيد التشغيلي وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن دون هذا النهج، كان من الممكن أن تعوق تكاليف البنية التحتية المتزايدة والمخاطر التشغيلية الابتكار والنمو المستقبلي.
تعاونت MONO-X مع IBM لتقديم نهج تحديث قائم على السحابة الهجينة، ومبني على IBM® Cloud وIBM® Power Virtual Server. واستنادًا إلى هذه البنية، طوّرت MONO-X خدمة PVS One، وهي خدمة مُدارة مصممة لتبسيط التعامل مع تعقيدات IBM Cloud، وتوفير مسار مبسّط وعالي القيمة للعملاء من بيئات IBM i المحلية إلى السحابة.
وباستخدام IBM Cloud بوصفها طبقة التكامل وPower Virtual Server بوصفه البنية التحتية الأساسية، أتاحت MONO-X للعملاء أتمتة أحمال التشغيل التي كانت تُدار يدويًا، وتحسين استدامة العمليات، وتعزيز مرونة الأنظمة. ودعم الحل أيضًا ممارسات التطوير الحديثة من خلال دمج IBM watsonx Orchestrate، مما أتاح لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل IBM Bob، العمل بقدر أكبر من الاستقلالية. ومن خلال تمكين التكامل السلس بين الأنظمة القائمة على COBOL وخدمات الذكاء الاصطناعي الحديثة، أوضحت MONO-X كيف يمكن للأنظمة القديمة والابتكار أن يعملا معًا ضمن بنية واحدة جاهزة للمستقبل.
وبفضل بيئة السحابة الهجينة المقدمة من خلال PVS One، حقق عملاء MONO-X تحسينات قابلة للقياس في كفاءة التكلفة والموثوقية وسرعة الابتكار. خُفضت تكاليف مركز البيانات إلى نحو 20% من مستوياتها السابقة، في حين تجاوزت مدة تشغيل النظام 99%، مما عزز موثوقية العمليات بالغة الأهمية للأعمال.
يمكن الآن توفير بيئات تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي في حوالي ساعتين، مقارنة بما يقارب ثلاثة أشهر في البيئات المحلية التقليدية. كما أتاح الحل مستوى أعلى من أتمتة العمليات، وحسّن نقل المعرفة، وسرّع دورات التحديث. ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء الحفاظ على قيمة أصولهم من IBM i مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة في الأنظمة الأساسية، بما يهيئهم لتحقيق نمو مستدام ومواصلة التحول الرقمي.
MONO-X هي شركة تقنية مقرها اليابان متخصصة في التحول الرقمي المؤسسي وتحديث الأنظمة الأساسية. انطلاقًا من فلسفتها "إعادة صياغة المعايير"، تُحدِّث الشركة الأنظمة بالغة الأهمية باستخدام الترحيل إلى السحابة، والبرمجيات ذاتية التشغيل، والحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
تساعد IBM Cloud وIBM Bob المؤسسات على تحديث التطبيقات، وأتمتة مهام سير العمل، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. ومن خلال الجمع بين مرونة السحابة الهجينة وقدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تقليل التعقيد وتسريع الابتكار واستخلاص قيمة جديدة من الأنظمة الحالية.
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