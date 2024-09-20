ما المقصود بأتمتة البيانات؟

تعتمد الكثير من المؤسسات على أتمتة البيانات كعنصر أساسي في إستراتيجيات إدارة البيانات لديها.

يشير تقرير IBM Data Differentiator إلى أن ما يصل إلى 68% من البيانات المؤسسية لا يُجرى تحليلها على الإطلاق، ما يعني أن الشركات لا تحقق أبدًا استفادة كاملة من هذه البيانات.

تساعد الأتمتة الشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية ومعالجة الكميات المتزايدة من البيانات حتى تتمكن من استخلاص معارف قيمة واتخاذ قرارات أعمال أسرع وأكثر استنارة.

وعلى وجه التحديد، يمكن أن تساعد أتمتة البيانات على تبسيط عملية استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها (ETL) التي يجب أن تخضع لها البيانات في كثير من الأحيان قبل أن تتمكن الشركة من استخدامها. تتضمن عملية ETL استخراج البيانات من مصدرها، وتحويلها إلى تنسيق قابل للاستخدام، وتحميلها إلى التطبيق أو قاعدة البيانات المستهدفة.

من خلال التخلص من المهام الروتينية التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي كانت تتطلب تدخلاً يدويًا، تعمل تقنيات أتمتة البيانات على إتاحة الوقت لمهندسي البيانات وعلماء البيانات للتركيز على أولويات أكثر أهمية، مثل تحليل البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).

كما تعمل الأتمتة على تحسين جودة البيانات من خلال تقليل احتمالية حدوث خطأ بشري في أثناء معالجة البيانات.