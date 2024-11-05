يشير تعميم تطوير الذكاء الاصطناعي إلى إشراك المزيد من الأشخاص في إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي. لكن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص بالضبط يعتمد على تفسيرك للمفهوم. في كثير من الأحيان، يتعلق الأمر بتزويد المطورين والباحثين وعلماء البيانات بموارد مجانية أو منخفضة التكلفة وأدوات تقنية يمكن الوصول إليها بالفعل لأولئك الذين يعملون في شركات التكنولوجيا الكبيرة.

ومع ذلك، في حالات أخرى، يستلزم تعميم التطوير تضمين المستخدمين غير التقنيين في حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج. وهذا يعني النظر إلى ما هو أبعد من دوائر الخبراء النادرة، إلى هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون بالضرورة فهمًا عميقًا لخوارزميات الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات وعلوم الكمبيوتر.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الأدوات التي تساعد المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة تقنية على الاستمرار في بناء وتكييف التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحمل هذا المفهوم بعض التشابه مع تعميم استخدام البيانات داخل المؤسسات —وهي عملية إنشاء الأنظمة واعتماد الأدوات التي تسمح لأي موظف، بغض النظر عن خلفيته التقنية، بدمج علم البيانات في عمليات اتخاذ القرار الخاصة به.

في كلتا الحالتين، يُعتبر تعميم تطوير الذكاء الاصطناعي أمرًا جيدًا لمستقبل الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. يمكن لمثل هذا الابتكار تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي لخدمة مجموعة أوسع من الأطراف المعنية والمستخدمين بشكل أكثر فعالية مما هو عليه حاليًا. على سبيل المثال، قد تجد الشركات الصغيرة التي لم يكن بمقدورها في السابق تحمل تكاليف إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة أن مثل هذه المساعي أكثر جدوى بسبب الأدوات والخدمات ذات الأسعار المعقولة.

في الوقت نفسه، قد يستفيد المستهلكون من الفئات غير الممثلة أيضًا لأن تعميم التطوير يمكن أن يساعد في منع تحيز الذكاء الاصطناعي، والذي يحدث عندما يتم دمج تحيزات المجتمع عن غير قصد في التصميم الخوارزمي، وبيانات تدريب الذكاء الاصطناعي، وجوانب أخرى من تطوير الذكاء الاصطناعي. يمكن أن يؤدي تحيز الذكاء الاصطناعي إلى نتائج غير مفيدة أو حتى ضارة للأشخاص من الفئات المهمشة، مما يعوق قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد والمجتمع.

جزء من مشكلة التحيز نابع من حقيقة أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، كما يلاحظ الباحثون من مركز حوكمة الذكاء الاصطناعي، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة عادة ما توظف "مجموعة ديموغرافية ضيقة" من المطورين. خلص الباحثون إلى أن إشراك المزيد من الأشخاص في تطوير الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى نتائج تخدم مصالح أكثر تنوعًا.9

في الوقت الحالي، لا يزال الجزء الأكبر من تطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار مركّزًا في بعض الدول والقطاع الربحي. وفقًا لدراسة أجريت عام 2024، أنتج المطورون في الولايات المتحدة نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي أكثر بخمس مرات في عام واحد مقارنة بالصين، موطن ثاني أعلى مستوى من التطوير. وفي الوقت نفسه، ابتكر المطورون في قطاع التكنولوجيا ما يقرب من أربعة أضعاف عدد النماذج التي ابتكرها المطورون المنحدرون من الأوساط الأكاديمية.10