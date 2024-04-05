ما المقصود بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؟

التعلم الآلي (ML) هو مجال تركيز في الذكاء الاصطناعي يستخدم البيانات والخوارزميات لتقليد الطريقة التي يتعلم بها البشر، ويُحسّن من دقة إجاباته بمرور الوقت. ويعتمد التعلم الآلي على عملية اتخاذ القرار لإجراء تنبؤ أو تصنيف المعلومات، ودالة خطأ تقيم دقة عمله، ونموذج لغوي كبير (LLM) وعملية تحسين النموذج التي تقلل من التناقضات بين الأمثلة المعروفة وتقديرات النموذج. وتكرر خوارزمية التعلّم الآلي عملية "التقييم والتحسين" هذه حتى يتم الوصول إلى مستوى محدد من الدقة للنموذج.



للحصول على مزيد من المعلومات حول الفروق الدقيقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تحقق من مدونتنا "الذكاء الاصطناعي مقابل التعلم الآلي مقابل التعلم العميق مقابل الشبكات العصبية: ما الفرق بينهم؟"