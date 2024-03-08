منذ إطلاقها في عام 2019، تم الإشادة بتقنية النطاق العريض 5G باعتبارها تقنية رائدة ذات آثار كبيرة على كل من المستهلكين والشركات. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قدرتها على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة أجهزة معقدة تستخدم شبكاتها.

مع توسع تكنولوجيا الأجهزة المحمولة على مر السنين، زاد عدد البيانات التي ينشئها المستخدمون كل يوم بشكل كبير. وفي الوقت الحالي، تتطلب التقنيات التحويلية الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) والتعلم الآلي (ML) سرعات أعلى للعمل من تلك التي توفرها شبكات 3G و4G. أدخل تقنية 5G، مع إمكانات نقل البيانات بسرعة البرق التي تسمح للتقنيات الأحدث بالعمل بالطريقة التي صممت من أجلها.

فيما يلي بعض أكبر الاختلافات بين شبكات 5G والشبكات اللاسلكية السابقة.

البصمة المادية : إن أجهزة الإرسال المستخدمة في تقنية 5G أصغر حجمًا من الشبكات السابقة، مما يسمح بوضعها بشكل منفصل في أماكن بعيدة عن الطريق. وعلاوة على ذلك، فإن "الخلايا"—وهي المناطق الجغرافية التي تتطلبها جميع الشبكات اللاسلكية للاتصال—في شبكات 5G تكون أصغر حجمًا وتتطلب طاقة أقل لتشغيلها مقارنةً بالأجيال السابقة.





معدلات الخطأ: إن مخطط التعديل والترميز التكيّفي (MCS) لشبكات الجيل الخامس (5G)، وهو مخطط تستخدمه أجهزة الواي فاي لنقل البيانات، أقوى من تلك الموجودة في شبكات 3G و4G. وهذا يجعل معدل خطأ الكتلة (BER) الخاص بالجيل الخامس (5G)—وهو مقياس لتردد الخطأ—أقل بكثير.

عرض النطاق الترددي: باستخدام طيف أوسع من الترددات اللاسلكية مقارنةً بالشبكات اللاسلكية السابقة، يمكن لشبكات الجيل الخامس الإرسال على نطاق أوسع من عرض النطاق الترددي. وهذا يزيد من عدد الأجهزة التي يمكنهم دعمها في أي وقت.