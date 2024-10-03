وجد تقرير معهد IBM لقيمة الأعمال أن أكثر من 60% من المديرين التنفيذيين يقولون إن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغير الطريقة التي تصمم بها منظماتهم تجارب العملاء والموظفين. ويحتاج الموظفون إلى التغيير لتلبية تلك الاحتياجات. يتجه الكثيرون إلى رفع مستوى مهارات الذكاء الاصطناعي، وهو عملية إعداد القوى العاملة بالمهارات والتعليم لتمكينهم من استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء وظائفهم.

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Gallup في عام 2024 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أن ما يقرب من 25% من العمال يشعرون بالقلق من أن وظائفهم يمكن أن تصبح بالية بسبب الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 15% في عام 2021. في نفس الدراسة، توقع أكثر من 70% من كبار مسؤولي الموارد البشرية (CHRO) أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل الوظائف في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الأتمتة ستحل محل 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025، وأن 40% من المهارات الأساسية ستتغير بالنسبة إلى العمال في تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com). وسيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى حقبة جديدة من الإنتاجية والقيمة، وينبغي على قادة الأعمال في الإدارة العليا أن يجعلوا الموظفين جزءًا من هذا المستقبل.

تتحمل كل مؤسسة مسؤولية تزويد العاملين لديها بمجموعات المهارات المطلوبة والتعليم اللازم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في وظائفها اليومية. يجب أن يمثل رؤساء الموارد البشرية، على وجه التحديد، دورًا رائدًا في عملية صنع القرار عندما يتعلق الأمر بالمهارات المؤتمتة بواسطة التقنية وأيها ستظل مهارات مهمات حساسة يديرها الموظفون.

لقد أدى النمو الهائل في الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل استراتيجية المؤسسات بشكل جذري وأساسي. وصار يتعين على المديرين التنفيذيين تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي بين جميع أفراد الموظفين، مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويجب عليهم توفير الفرص لتطوير مهارات الموظفين لأن الذكاء الاصطناعي سيتولى بعض المهام السابقة التي كان يؤديها البشر.

يهتم الموظفون بتعلم المهارات التقنية المتقدمة التي من شأنها تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لجعل وظائفهم أكثر كفاءة ومساراتهم المهنية أكثر نجاحًا. لدى المؤسسات مصلحة راسخة في رفع مهارات موظفيها لاستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي استخدامًا أفضل في أنشطتهم اليومية لتعزيز الإنتاجية وتحسين حل المشكلات.