ميزات الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي

من بين الميزات التي يجلبها الذكاء الاصطناعي لأنظمة الصحة تسهيل جمع المعلومات ومشاركتها. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي مقدمي الخدمات على تتبع بيانات المرضى بشكل أكثر كفاءة.

أحد الأمثلة على ذلك مرض السكري. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (الرابط خارج ibm.com)، فإن 11.6% من سكان الولايات المتحدة مصابون بمرض السكري. يمكن للمرضى الآن استخدام أجهزة رصد قابلة للارتداء تقدم لهم ولفريقهم الطبي معلومات عن مستويات الغلوكوز لديهم.

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي مقدمي الخدمات على جمع تلك المعلومات وتخزينها وتحليلها، وتوفير معلومات قائمة على البيانات من أعداد هائلة من الأشخاص. يمكن أن يساعد استخدام هذه المعلومات أخصائيي الرعاية الصحية على تحديد كيفية علاج الأمراض وإدارتها بشكل أفضل.

بدأت المؤسسات أيضًا في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على تحسين سلامة الدواء. تبتكر شركة Selta Square، على سبيل المثال، عملية التيقظ الدوائي (PV)، وهو نظام مكلف قانونًا للكشف عن الآثار الضارة للأدوية والإبلاغ عنها، ثم تقييم تلك الآثار وفهمها والوقاية منها.

وتتطلب عملية PV جهدًا واجتهادًا كبيرًا من منتجي الأدوية؛ لأنها تتم بدءًا من مرحلة التجارب السريرية وطوال فترة صلاحية الدواء. تستخدم شركة Selta Square مزيجًا من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لجعل عملية PV أسرع وأكثر دقة، ما يساعد على جعل الأدوية أكثر أمانًا للناس في جميع أنحاء العالم.

في بعض الأحيان، قد يقلل الذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى اختبار مركّبات الأدوية المحتملة جسديًا، وهذا يمثل توفيرًا كبيرًا في التكلفة. يمكن تشغيل عمليات المحاكاة الجزيئية عالية الدقة (الرابط خارج ibm.com) على أجهزة الكمبيوتر دون تكبد تكاليف عالية لطرق الاكتشاف التقليدية.

كما أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على مساعدة البشر على التنبؤ بالسمية، والنشاط الحيوي، والخصائص الأخرى للجزيئات، أو إنشاء جزيئات دواء غير معروفة سابقًا من الصفر.