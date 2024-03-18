كلما اقتربت متجهات الروايتين من بعضها في الفضاء المتجهي، اعتبر النظام أن تلك الروايتين أكثر تشابهًا وفقًا للميزات المقدمة.5 على سبيل المثال، تتشارك روايتا "Peter Pan [بيتر بان]" و"Treasure Island [جزيرة الكنز]" تمامًا في خصائصهما، حيث تقعان في النقطة المتجهية نفسها (1,1,0). ووفقًا لنظامنا، فإنهما متطابقتان. فهما في الواقع تتشاركان العديد من العناصر السردية (مثل الجزر المعزولة والقراصنة) والموضوعات (مثل النمو أو المقاومة). وعلى النقيض من ذلك، على الرغم من أن رواية Little Women هي أيضًا رواية موجهة للأطفال، فإنها ليست مغامرة بل تعتبر رواية نمو/بلوغ. ورغم أن Little Women تعد رواية أطفال مثل رواية Peter Pan وTreasure Island، فإنها تفتقر إلى القيم الشكلية المتعلقة بالمغامرة، وتملك قيمة شكلية 1 كرواية نمو/بلوغ، والتي تفتقر إليها الروايتان الأخيرتان. وهذا يجعل رواية Little Women أقرب إلى رواية Northanger Abbey في الفضاء المتجهي، إذ تتشاركان نفس القيم الشكلية للمغامرة وخصائص رواية النمو.

ونظرًا لتشابههما في هذا الفضاء، فإذا كان المستخدم قد اشترى رواية Peter Pan من قبل، فإن النظام سيوصي ذلك المستخدم بالروايات الأقرب إلى رواية Peter Pan – مثل Treasure Island – كشراء محتمل في المستقبل. ولاحظ أنه إذا أضفنا المزيد من الروايات والسمات القائمة على النوع (مثل الخيال، والقوطية، وما إلى ذلك)، فإن مواقع الرواية في الفضاء المتجهي ستتحرك. على سبيل المثال، إذا أضفنا بعدًا لنوع الخيال، فقد تتحرك روايتا Peter Pan وTreasure Island بشكل طفيف/هامشي عن بعضهما البعض، إذ تُعتبر الأولى رواية يغلب عليها الخيال بينما الثانية ليست كذلك.

لاحظ أيضًا أنه يمكن إنشاء المتجهات للعناصر باستخدام المواصفات الداخلية للعناصر بوصفها ميزات. على سبيل المثال، يمكننا تحويل العناصر النصية الأولية (مثل المقالات الإخبارية) إلى صيغة منظمة وتعيينها على فضاء متجهي، مثل نموذج حقيبة الكلمات (Bag of Words). وفي هذا النهج، تصبح كل كلمة مستخدمة في مجموعة النصوص بُعدًا مختلفًا في الفضاء المتجهي، وتظهر المقالات التي تستخدم كلمات مفتاحية رئيسية متشابهة أقرب إلى بعضها البعض في الفضاء المتجهي. ويمكن أن تساعد طريقة تردد المصطلح-معكوس تردد الوثيقة (TF-IDF)، وهي امتداد لنموذج حقيبة الكلمات، في قياس تكرار المصطلحات لكل مقالة بالمقارنة بمستودع المقالات الإخبارية بالكامل.6 ويمكن تطبيق طرق مشابهة على عناصر الصور من خلال تضمين الصور.