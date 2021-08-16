ما هو Apache HBase؟

16 أغسطس 2021

ما هو HBase؟

HBase هو نظام إدارة قواعد بيانات غير علائقية موجه نحو الأعمدة، يعمل فوق نظام ملفات Hadoop الموزع (HDFS)، وهو مكون رئيسي من Apache Hadoop.

يوفر HBase طريقة تتحمل للأخطاء لتخزين مجموعات البيانات المتفرقة، والتي تُعد شائعة في العديد من حالات استخدام البيانات الكبيرة. إنه مناسب تمامًا لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي أو الوصول العشوائي للقراءة/الكتابة لكميات كبيرة من البيانات.

على عكس أنظمة قواعد البيانات العلائقية، لا يدعم HBase لغة استعلام منظمة مثل SQL؛ بل في الواقع، لا يُعد HBase قاعدة بيانات علائقية من الأساس. يتم تطوير تطبيقات HBase باستخدام لغة Java، على غرار تطبيقات Apache MapReduce النموذجية. ويدعم HBase أيضًا تطوير التطبيقات باستخدام Apache Avro وواجهة REST وThrift.

نظام HBase مصمم ليتوسع خطيًا. يتكون من مجموعة من الجداول القياسية ذات الصفوف والأعمدة، إلى حد كبير مثل قاعدة البيانات التقليدية. يجب أن يحتوي كل جدول على عنصر معرف كمفتاح أساسي، ويجب أن تستخدم جميع محاولات الوصول إلى جداول HBase هذا المفتاح الأساسي.

Avro، كأحد المكونات، يدعم مجموعة غنية من أنواع البيانات الأولية تتضمن: البيانات الرقمية، والبيانات الثنائية، والسلاسل النصية؛ وعددًا من الأنواع المعقدة تتضمن المصفوفات، والخرائط ، والتعدادات، والسجلات. يمكن أيضا تحديد ترتيب الفرز للبيانات.

يعتمد HBase على ZooKeeper لتحقيق التنسيق عالي الأداء. ورغم أن ZooKeeper مدمج ضمن HBase، إلا أنه يُوصى بوجود مجموعة ZooKeeper مخصصة عند تشغيل عنقود إنتاجي، وأن تكون مدمجة بالكامل مع عنقود HBase.

يعمل HBase بشكل جيد مع Hive، وهو محرك استعلام لمعالجة البيانات الكبيرة على دفعات، لتمكين تطبيقات البيانات الكبيرة التي تتحمل الأعطال.

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي  

تتوفر معارف وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في نشرة Think الإخبارية الأسبوعية. 

اشترك اليوم

من الأمثلة على استخدام HBase:

يمثل عمود HBase سمة لكائن؛ إذا كان الجدول يخزن سجلات التشخيص من الخوادم في بيئتك، فقد يكون كل صف عبارة عن سجل، ويمكن أن يكون العمود النموذجي هو الطابع الزمني لوقت كتابة سجل السجل، أو اسم الخادم الذي نشأ منه السجل.

يُتيح HBase تجميع العديد من السمات ضمن عائلات أعمدة، بحيث يتم تخزين جميع عناصر العائلة الواحدة معًا. ويختلف هذا تمامًا عن قواعد البيانات العلائقية الموجهة على مستوى الصفوف، حيث يتم تخزين أعمدة الصف الواحد سويًا. في HBase، يجب تحديد مخطط الجدول مسبقًا وتحديد عائلات الأعمدة. ومع ذلك، مكن إضافة أعمدة جديدة إلى هذه العائلات في أي وقت، مما يجعل المخطط مرنًا وقادرًا على التكيف مع متطلبات التطبيقات المتغيرة.

كما أن HDFS لديه NameNode وعقد فرعية، ولدى MapReduce مدير مهام وعمال مهمين تابعين، فإن HBase مبني على مفاهيم مماثلة. في HBase، يدير العقدة الرئيسية نظام المجموعة، بينما تقوم خوادم المناطق بتخزين أجزاء من الجداول وتنفذ العمليات على البيانات. بنفس الطريقة التي يواجه بها HDFS بعض المخاوف المتعلقة بالمؤسسات بسبب توفر NameNode، فإن HBase أيضًا حساس لفقدان العقدة الرئيسية الخاصة به.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

هل تعد إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

استكشف سبب أهمية البيانات عالية الجودة للاستخدام الناجح للذكاء الاصطناعي التوليدي.
انتقل إلى الحلقة

الموارد

إدارة البيانات للذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق واسع

تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات

تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
مفاضل البيانات

استكشف دليل قائد البيانات لإنشاء مؤسسة قائمة على البيانات وتعزيز ميزة الأعمال.
زيادة تبني الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
مستودع البيانات الهجين المفتوح للذكاء الاصطناعي

تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
منشورات إدارة البيانات من IBM Research

اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
توقعات Gartner لعام 2024: كيف سيؤثِّر الذكاء الاصطناعي في مستخدمي التحليلات

احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
حلول ذات صلة
برمجيات وحلول إدارة البيانات

صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.

 استكشف حلول إدارة البيانات
IBM watsonx.data

يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.

 اكتشف watsonx.data
خدمات الاستشارات في مجال البيانات والتحليلات

استفِد من قيمة بيانات المؤسسة باستخدام IBM Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.

 اكتشف خدمات التحليلات
اتخِذ الخطوة التالية

صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.

 استكشف حلول إدارة البيانات اكتشف watsonx.data