ما المقصود بمخزن الميزات؟

في التعلم الآلي، تُعد الميزة متغيرًا أو سمة مشتقة من البيانات غير المنسقة التي تُستخدم كمدخل للنماذج لإنشاء التنبؤات. وتمثل هذه الميزات جوانب قابلة للقياس من السلوك أو السياق أو الحالة داخل البيانات، مثل تكرار الشراء أو الموقع الجغرافي.

فعلى سبيل المثال، تعتمد النماذج في الكشف عن الغش على إشارات مُنسقة بدلاً من البيانات غير المنسقة. وقد تتضمن الميزات عدد المعاملات خلال الأسبوع الماضي أو موقع عمليات الشراء الأخيرة، وهي تمثيلات مصممة لالتقاط الأنماط التي قد تشير إلى سلوك احتيالي.

ويتم إنشاء الميزات —والتي يُشار إليها غالبًا بميزات التعلم الآلي— من مصادر بيانات متعددة وتنظيمها ضمن مجموعات بيانات تدعم سير عمل علوم البيانات والتعلم الآلي. ثم تُستخدم هذه الميزات لتدريب النماذج، وتقييم المقاييس، ونشر النماذج داخل أنظمة الإنتاج.