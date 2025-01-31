ما المقصود بالتخصيص الفائق؟

يستخدم التخصيص الفائق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم الآلي وتحليل البيانات في الوقت الفعلي بهدف تصميم تجارب شديدة الخصوصية للعملاء، وهو يفوق التخصيص التقليدي، الذي يمكن أن يتضمن مخاطبة العملاء بأسمائهم أو التوصية بمنتجات بناءً على المشتريات السابقة. يعتمد التخصيص الفائق على تحليل بيانات تفصيلية تشمل التصفح، الموقع، التفضيلات، والظروف المحيطة كالزمن والطقس. تساعد هذه التفاصيل الشركات في تصميم تجارب مخصصة تعكس احتياجات كل عميل، ما يعزز الترابط والثقة بالعلامة التجارية.

يشهد التخصيص الفائق توسعًا متزايدًا في الصناعات مثل البيع بالتجزئة، الترفيه، الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، إذ يساهم الذكاء الاصطناعي في تقديم محتوى وتوصيات مصممة خصيصًا لكل مستخدم بناءً على بياناته الفردية. تتيح هذه التقنية، المعروفة باسم التخصيص بالذكاء الاصطناعي، للشركات إمكانية إنشاء تفاعلات مخصصة للغاية تعزز تجربة المستخدم وتزيد من مشاركة العملاء.

على سبيل المثال، تستخدم منصات البث مثل Netflix أو Spotify محركات التوصية المستند إلى الذكاء الاصطناعي لاقتراح محتوى استنادًا إلى عادات المشاهدة أو الاستماع. وبالمثل، تخصّص مواقع التجارة الإلكترونية اقتراحات المنتجات استنادًا إلى سجل التصفح وتفضيلات المتسوقين. وتحظى هذه التقنيات بترحيب واسع، حيث إنه وفقًا لدراسة أجراها معهد IBM Institute for Business Value، فإن 3 من كل 5 مستهلكين يفضلون استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء التسوق..1 كما أظهرت دراسة لشركة McKinsey أن 71% من المستهلكين يتوقعون من الشركات تقديم محتوى مخصص. ومن بين هؤلاء، أفاد 67% بأنهم يشعرون بالإحباط عند غياب التخصيص في تفاعلهم مع الشركات..2

يتطلب التخصيص الفائق بنية بيانات قوية والتزامًا صارمًا بحماية .خصوصية البيانات حيث يتعين على الشركات التعامل مع مجموعة البيانات الحساسة بمسؤولية، والالتزام باللوائح ذات الصلة لحماية البيانات وضمان الامتثال.

يواجه المستهلكون اليوم سيلاً من الخيارات المتنوعة. يمثل التخصيص الفائق تقدمًا كبيرًا في استراتيجيات مشاركة العملاء، حيث يتجاوز حملات التسويق الرقمي العامة لتقديم تجارب مخصصة تتوافق مع التفضيلات الفردية. مع استمرار تقدم التقنية، ستتمتع الشركات التي تعتمد التخصيص الفائق بميزة تنافسية من خلال تقديم قيمة مخصصة لكل عميل.