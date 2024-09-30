ما المقصود بتحليلات العملاء؟

تحليلات العملاء أو تحليلات بيانات العملاء هي استخدام بيانات العملاء لتتبع العملاء، وتحليل بياناتهم واتخاذ قرارات مستنيرة حول احتياجاتهم وتوقعاتهم.

تساهم هذه البيانات في تشكيل كل ما تقوم به الشركة، بدءًا من كيفية تنفيذ الحملات التسويقية إلى القرارات التجارية التي تتخذها، وصولًا إلى أولويات تطوير المنتجات.

تعد تحليلات العملاء عنصرًا رئيسيًا في تجربة العملاء، أو CX، وهي حساب التصورات التي تنتج عن كل تفاعلات العملاء مع الشركة. يمكن للشركات استخدام أدوات تحليلات العملاء لتحسين تجربة العملاء من خلال تحسين تفاعلات العملاء. يمكن أن يساعد تحليل بيانات العملاء الشركات في تحسين جميع جوانب تجربة العملاء، بدءًا من رحلة العملاء مع الشركة من مرحلة اكتساب العملاء مرورًا بمرحلة الحفاظ عليهم ووصولًا إلى تحسين الأداء المالي للشركة.

تعمل تجربة العملاء على إنشاء رابطة عاطفية مع قاعدة العملاء وتساعد الشركات على بناء ميزة تنافسية من خلال جذب مزيد من العملاء وزيادة المبيعات وترسيخ ولاء العملاء.