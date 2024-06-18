ما المقصود بالتسويق الرقمي؟

تاريخ النشر: 18 يونيو 2024
المساهمون: مولي هايز، أماندا داوني
يشير التسويق الرقمي إلى استخدام التقنيات والمنصات الرقمية للترويج للمنتجات أو الخدمات أو المفاهيم للعملاء المحتملين. وهو يشمل مجموعة واسعة من تقنيات التسويق التي تهدف إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية وزيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني وتوليد عملاء محتملين وزيادة معدلات تحويل العملاء.
غالبًا ما يكون التسويق الرقمي، الذي يُشار إليه أحيانًا بالتسويق عبر الإنترنت، نقطة الاتصال الأولى في تجربة العميل. ويستخدم إستراتيجيات وأدوات مختلفة للوصول إلى الجماهير أو المنظمات المستهدفة وإشراكها من خلال الإنترنت والأجهزة الإلكترونية. تشمل قنوات التسويق الرقمي هذه، على سبيل المثال لا الحصر:
على الرغم من أن الممارسات المحددة قد تبدو مختلفة قليلاً اعتماداً على نموذج المؤسسة، إلا أن كلاً من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين (B2C) والشركات التي تتعامل مع الشركات (B2B) تعتمد بشكل كبير على التسويق الرقمي.
بشكل عام، تنطوي التجارة بين الشركات على عملية صنع قرار أطول وقد تشمل فريقًا أوسع من الأطراف المعنية. على النقيض من ذلك، تميل التجارة بين الشركات والمستهلكين إلى أن تكون أكثر شخصية ومستهلكيها أكثر اندفاعًا. ومع ذلك، تشير تقديرات Gartner إلى أنه بحلول عام 2025، ستحدث 80% من التجارة بين الشركات رقميًا (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com). وبالنظر إلى ذلك، يُعد التسويق الرقمي ضروريًا لتوليد العملاء المحتملين والاحتفاظ بالعملاء لمؤسسات الأعمال بين الشركات.
منذ ظهوره في تسعينيات القرن العشرين كثمرة لمشهد التجارة الإلكترونية المتنامي، غيّر التسويق الرقمي الطريقة التي تعلن بها العلامات التجارية عبر القنوات وما يتوقعه المستهلكون من تلك العلامات التجارية. وفي المشهد الرقمي الحديث، عادةً ما تُستخدم أدوات تحليلات البيانات الكبيرة لتحديد الجماهير المحتملة بدقة وكفاءة.
وفي الوقت نفسه، أدت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتقنيات المرتبطة بها إلى تغيير مشهد التسويق الرقمي، ما يمهد الطريق لممارسات تخصيص أكثر تقدمًا وحملات تسويق رقمية ذكية. واليوم، تستخدم الشركات عمليات أتمتة التسويق والوكلاء الافتراضيين بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومنتجات المحتوى التوليدي لجذب العملاء ورعاية العملاء الجدد المحتملين.
سجل الآن: التخصيص على نطاق واسع
إن تطور التسويق الرقمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور الإنترنت والتقنيات عبر الإنترنت. في حين اعتمد التسويق التقليدي بشكل كبير على مندوبي المبيعات الأفراد، والممارسات الإعلانية الجماعية مثل اللوحات الإعلانية والأساليب مثل الاتصال الهاتفي البارد، نضجت جهود التسويق الرقمي لتتمحور حول التخصيص وراحة العملاء.
في الأيام الأولى للإنترنت، ابتكر رواد التسويق الرقمي مثل AT&T أول إعلانات رقمية قابلة للنقر1. مع انتشار محركات البحث خلال منتصف إلى أواخر تسعينيات القرن العشرين، بدأت الشركات في تحسين صفحات الويب الخاصة بها للحصول على رؤية واضحة وزيادة عدد الزيارات إلى مواقعها الإلكترونية. كانت هذه هي الحالات الأولى لتحسين محرك البحث (SEO).
في العقد الأول من هذه الألفية، أصبحت منصات وسائل التواصل الاجتماعي أداة مهمة للإعلان في الوقت الفعلي، ما أدى إلى إيجاد فرص لمزيد من التفاعل والتعاون بين الأفراد والعلامات التجارية. وتأسست إعلانات Google (المعروفة سابقًا باسم Google AdWords) في عام 2000، حيث قدمت نموذج الدفع لكل نقرة (PPC) الذي سمح للشركات بتقديم عروض أسعار على الكلمات الرئيسية، والدفع فقط عند النقر على إعلاناتها.
مع الاعتماد الجماعي للهواتف الذكية، أصبح التسويق عبر الأجهزة المحمولة أمرًا ضروريًا، ما أتاح فرصًا لمزيد من الإعلانات المستهدفة وإشراك المستهلكين. وترافق ذلك مع ظهور آفاق جديدة في مجال البيانات الكبيرة حيث اكتسبت المؤسسات القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات لإنشاء حملات إعلانية مخصصة.
وفي الوقت نفسه، في عام 2010، أتاح الإعلان المبرمج إمكانية المزايدة الآلية في الوقت الحقيقي على الإعلانات، ما زاد من كفاءة الإعلانات عبر الإنترنت ودقتها. خلال هذه الفترة، توفرت القنوات الاجتماعية المتقدمة بشكل أكبر إمكانية تنفيذ الحملات التسويقية مثل التسويق عبر المؤثرين والتسويق الاجتماعي المباشر على منصات كـ TikTok.
اليوم، أصبح التسويق الرقمي منتشرًا في كل مكان. فبدلاً من التركيز على قناة اتصال واحدة مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو التسويق عبر البريد الإلكتروني، تميل المؤسسات الكبيرة إلى أن تكون نشطة عبر عشرات القنوات المتكاملة في وقت واحد. لقد دُمجت التطورات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل المشاعر المتقدم والمحتوى التفاعلي والأجهزة الذكية التي تدعم البحث الصوتي في ممارسات التسويق الرقمي الحالية لإنشاء نظام بنائي للتسويق حديث معقد وديناميكي.
هناك العديد من أشكال التسويق الرقمي؛ وعادةً ما تنخرط المؤسسة في عدة أشكال في وقت واحد، حيث تصوغ رسائل متماسكة مصممة خصيصًا لكل قناة أو حملة. وتجمع المؤسسات أيضًا بين إستراتيجيات التسويق الرقمي في خطط تسويق هجينة.
على سبيل المثال، قد تستفيد حملة تسويق المحتوى الرقمي من ممارسات تحسين محركات البحث وتطلب تعليقات العملاء على قنوات التواصل الاجتماعي. وهذا مقصود للمساعدة في ضمان ارتباط المحتوى بالموضوع وزيادة احتمالية مشاهدته.
تحسين محركات البحث هو إستراتيجية رقمية تحسن من خلالها المؤسسة صفحات الويب لتحتل أعلى مرتبة ممكنة في صفحة نتائج محرك البحث (SERP). الهدف من إستراتيجية تحسين محركات البحث هو زيادة كمية ونوعية الزيارات العضوية (غير المدفوعة) إلى الموقع الإلكتروني من محركات البحث. ويتضمن ذلك البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بمصطلح البحث وذات الصلة بالمستهلكين، ثم استخدام تقنيات تتضمن رؤوس المواضيع والعناوين والروابط الخلفية والبيانات الوصفية للمساعدة على الحصول على ترتيب عالٍ للمحتوى.
يشبه التسويق عبر محركات البحث تحسين محركات البحث من حيث أنه يهدف إلى زيادة عدد مستخدمي الإنترنت الذين يصادفون جزءًا من المحتوى عند استخدام محرك البحث. ولكن على عكس تحسين محركات البحث، فهو شكل من أشكال الإعلانات المدفوعة. إعلانات Google، التي تسمح للمؤسسات بشراء نتائج البحث بناءً على الكلمات الرئيسية وعرضها في أعلى الصفحة في وحدة إعلانية مخصصة، هي مثال بارز على التسويق عبر محركات البحث.
من خلال استراتيجية تسويق المحتوى، تنشئ المؤسسة محتوى ملائمًا ومتميزًا عن الإعلان. مثل مستند فني أو بودكاست أو رسم بياني أو مدونة—لجذب جمهور محدد وتشجيع المشاركة وبناء الثقة. ومن خلال التسويق بالمحتوى، يمكن للشركة أن تعزز الوعي بالعلامة التجارية، وتؤسس قادة الفكر وخبراء الصناعة من موظفيها وتبقى في صدارة اهتمامات المستهلكين عندما يتطلعون إلى الشراء.
يستخدم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة—على سبيل المثال تيك توك أو إنستغرام أو لينكد إن—للترويج لتوجهات المؤسسة وإشراك المتابعين.
عادةً، لا تقتصر حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الناجحة على مجرد الإعلان عن السلع والخدمات. فمن خلال إستراتيجية فعالة لوسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للعلامة التجارية أن تظل في محادثات مستمرة مع متابعيها. كما يمكنها أيضًا البقاء على اطلاع على الاتجاهات السائدة في الوقت الفعلي وتحليل مقاييس الأداء لبناء الثقة وتحسين ممارساتها في التعامل مع العملاء باستمرار.
عندما استُخدم مصطلح "التسويق عبر الأجهزة المحمولة" لأول مرة، كان يشير إلى التسويق الذي يحدث عبر جهاز محمول باستخدام الرسائل النصية البسيطة. ومنذ ظهور الهواتف الذكية، أصبح التسويق عبر الأجهزة المحمولة يشير إلى أكثر من مجرد رسائل نصية بسيطة.
اليوم، يعمل التسويق عبر الهاتف المحمول على إشراك العملاء المحتملين عبر عدد لا يحصى من المنصات الرقمية. فهو يشمل الاتصالات المتطورة عبر الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، واستخدام التطبيقات وإشعارات التنقل للتطبيقات، والعروض الترويجية والفرص التجارية عبر الأجهزة المحمولة فقط. وفي حين أنه أبسط من أشكال التسويق الرقمي الأخرى، فإنه يُعد فعالاً للغاية كقناة تسويقية يمكنها الوصول إلى المستهلكين بطريقة اعتادوا التواصل بها كل يوم.
إعلانات الدفع لكل نقرة هي شكل من أشكال التسويق الرقمي حيث يدفع المعلنون رسومًا في كل مرة يتفاعل فيها المستهلك مع الإعلان. يمكن أن تكون هذه الإعلانات إعلانات فيديو، أو إعلانات معروضة في محرك البحث، أو محتوى مضمنًا على منصة التواصل الاجتماعي. ونظرًا لأن هذا الشكل من أشكال التسويق مدفوع وليس تسويقًا عضويًا، فإن المنظمات عادةً ما تتبع عن كثب مقاييس مثل نسبة النقر إلى الظهور للمساعدة في ضمان أن إعلانات الدفع لكل نقرة تحقق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
على الرغم من أنه أحد أكثر أشكال التسويق الرقمي استمرارية، فقد تطور التسويق عبر البريد الإلكتروني بشكل كبير منذ أن أرسلت المؤسسات أول رسائل إلى المستهلكين للإعلان عن مجموعة من السلع أو الخدمات. واليوم، يمكن للتسويق عبر البريد الإلكتروني، بمساعدة الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي، إنشاء محتوى مخصص للعملاء الأفراد بناءً على تفضيلاتهم وتاريخ الشراء.
تشمل الأنواع الشائعة لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني متابعات ما بعد الشراء والتذكيرات بعد أن يتخلى العميل عن عنصر في عربة التسوق. كما يمكن أيضًا نشر إستراتيجيات تسويق المحتوى عبر البريد الإلكتروني، وتشجيع العملاء على الاشتراك في رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني أو الاستماع إلى أحدث حلقة من مدونة صوتية.
التسويق بالعمولة هو إستراتيجية تسويقية قائمة على الأداء حيث تكافئ المنظمات الشركاء أو الشركات التابعة لها على زيادة عدد الزيارات أو المبيعات من خلال جهودهم الترويجية. وعادةً ما تعين المنظمة شركة تابعة لها منصة راسخة للترويج لأعمالها إلى جمهور ذي صلة. باستخدام رمز فريد أو URL، يمكن للمنظمة تتبع عدد التحويلات الناتجة عن الشراكة، وتدفع للشريك المتابع سعرًا بناءً على عدد العناصر التي تم بيعها.
يشبه التسويق عبر المؤثرين التسويق بالعمولة، ولكن بدلاً من الانخراط في اتفاقية مشاركة الأرباح بناءً على التحويلات، عادةً ما تُدفع رسوم ثابتة للمؤثر. وقد يصيغ المؤثر منشورًا مدعومًا للترويج لسلعة أو خدمة معينة. قد ينشرون أيضًا تقييمًا مدفوعًا للمنتج على منصة مثل TikTok، أو الاستمرار في علاقة مستمرة مع منظمة ما كسفير للعلامة التجارية.
عادةً ما تبحث المنظمات التي تتعامل مع المؤثرين على نطاق واسع للمساعدة على ضمان أن الشخص الذي يروج لسلعهم لديه متابعون يتداخلون بشكل كبير مع جمهورهم المستهدف.
في التسويق عبر روبوتات المحادثة، تتفاعل برامج الكمبيوتر الآلية مع العملاء المحتملين. ويمكن دمجها في أي موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو تطبيق للأجهزة المحمولة تقريبًا، ما يحول أي نقطة اتصال إلى منصة تسويق. كما يمكن نشرها عبر الرسائل النصية للوصول إلى العميل أينما كان أكثر تفاعلاً.
تُبرمج روبوتات المحادثة للإجابة عن الأسئلة الشائعة وتقديم معلومات حول المنتج أو الخدمة. ويمكنها أيضًا تقديم توصيات مخصصة استنادًا إلى المحادثات السابقة مع المستهلك المحتمل، وإشراك العميل الجديد وتوجيهه إلى لحظة التحويل. على الرغم من أن روبوتات المحادثة الأساسية هذه لا تزال فعالة، فإنها تُستبدل بسرعة بمساعدين افتراضيين أكثر فاعلية مدعومين بالذكاء الاصطناعي.
يعمل الذكاء الاصطناعي الحواري على تشغيل تقنيات تسويقية مشابهة لروبوتات المحادثة، ولكنها تتمتع بالقدرة على فهم الاستفسارات الأكثر تعقيدًا والتعلم بمرور الوقت.
تجمع تقنيات الوكيل الافتراضي (VAT) بين معالجة اللغة الطبيعية والبحث الذكي وأتمتة العمليات الآلية (RPA) لتقديم تجارب مخصصة للغاية وتسهيل معدلات تحويل أعلى. يمكن نشر هذه التقنيات لتعزيز مسارات المبيعات وتحسين توليد العملاء المحتملين، وذلك عادةً عن طريق تأهيل العملاء المحتملين وإتمام المعاملات في بيئة البيع بالتجزئة.
تتضمن بعض حالات الاستخدام المحتملة لهذه التقنيات ما يأتي:
كما هو الحال في جوانب أخرى من تجربة العملاء، فقد تبنى التسويق الرقمي بمرور الوقت التخصيص. كان للذكاء الاصطناعي التوليدي—الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة—تأثير كبير على التسويق الرقمي.
باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمنظمات الآن إنشاء رسائل محددة بسرعة لتتلاءم مع جمهور معين. وقد يشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة محتوى الموقع الإلكتروني أو الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني أو المشاركة في أشكال أخرى من إنشاء المحتوى.
تُستخدم الخوارزميات أيضًا لإبراز سلع وخدمات معينة قد يكون الفرد مهتمًا بشرائها، أو التوصية بمنتجات مخصصة بناءً على بحث بلغة طبيعية.
من خلال إنشاء رسائل مخصصة للمستهلكين بذكاء، يمكن للمؤسسات توليد عملاء محتملين وإشراك العملاء المحتملين بكفاءة أكبر وبطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة.
تتيح أتمتة التسويق الرقمي للمؤسسات إدارة المهام الروتينية عبر القنوات باستخدام البرامج.
تتضمن بعض هذه المهام اختبار أ/ب لعناوين تسويق المحتوى أو إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة تلقائيًا إلى العملاء المحتملين أو جمع مقاييس الموقع الإلكتروني وتحليلها.
باستخدام التعلم الآلي، يمكن لأقسام التسويق أيضًا أتمتة العمليات التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في السابق مثل البحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث أو عملية تقديم العطاءات المركزية لإعلانات الدفع لكل نقرة. كان التسويق الرقمي يتضمن قديمًا بعض المهام الروتينية، مثل تجميع بيانات الجمهور أو إرسال رسائل التذكير. وقد أدت الأتمتة دورًا أساسيًا في توفير الوقت لفرق التسويق الرقمي للتركيز على أعمال أكثر قيمة وإبداعًا.
تعمل برمجيات أتمتة التسويق أيضاً على تحسين مهام توليد العملاء المحتملين وتحفيز تجارب العملاء الإيجابية.
في السنوات الأخيرة، اعتمدت حملات التسويق الرقمي بشكل كبير على تقسيم الجمهور، وهي ممارسة تحدد فيها المؤسسات مجموعات فرعية داخل الجمهور المستهدف.
يتيح ذلك للأعمال تطوير خطط تسويقية مصممة خصيصًا لديموغرافيات محددة للغاية. باستخدام التحليلات التنبؤية، يمكن للشركات دمج بيانات الجمهور مع مجموعات بيانات الجهات الخارجية لنمذجة سلوك المستهلك والتنبؤ به، مما يسمح لهم بالإعلان بدقة أكبر للعملاء المحتملين.
يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تعزيز هاتين الممارستين وتحليل معلومات المستهلكين بشكل أكثر فعالية لتجميع العملاء في فئات دقيقة ووضع نماذج قائمة على البيانات للسلوك المستقبلي.
يستخدم المسوقون الرقميون تقنيات مختلفة لتشغيل حملات التسويق الرقمي وتحليلها وتحسينها. تُمكّن هذه الأدوات المسوقين من الوصول إلى جمهورهم المستهدف بشكل فعال، وقياس أداء الحملة وتعزيز مشاركة العملاء. تشمل الأدوات الشائعة الاستخدام ما يلي:
تستخدم منصات أتمتة التسويق البرامج والتقنية لإدارة عمليات التسويق الروتينية ومهامها عبر قنوات متعددة. ويمكن لهذه المنصات أتمتة المهام المتكررة مثل نشر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى المستهلكين. ومن الأمثلة على ذلك Marketo وWatson Campaign Automation.
تساعد أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce المؤسسات على إدارة التفاعلات مع العملاء المحتملين من خلال تنظيم بيانات العملاء وتتبع نقاط الاتصال وأتمتة عمليات المتابعة الرئيسية.
تُجري أدوات تحسين محركات البحث—على سبيل المثال، Google Search Console—عمليات تدقيق للموقع وتوفر بحثًا عن الكلمات المفتاحية وتحلل المنافسين لمساعدة المسوقين على تحسين مواقعهم الإلكترونية لتحتل مرتبة أعلى في نتائج محركات البحث.
تتيح أدوات نظام إدارة المحتوى للمؤسسات إنشاء المحتوى الرقمي وإدارته ونشره—عادةً دون معرفة تقنية واسعة. ومن الأمثلة على تلك الأدوات Adobe Experience Manager وWordPress.
تتتبع أدوات التحليلات أداء الموقع الإلكتروني وأداء الحملة وتحلله—مثل عدد الزيارات إلى الصفحة أو معدلات التحويل—لتوفير معارف قابلة للتنفيذ حول سلوك المستخدم وفعالية التسويق. ومن الأمثلة على تلك الأدوات Mixpanel وAdobe Analytics.
يُستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل متزايد كجزء من إستراتيجية تسويق رقمي فعالة لتعزيز التخصيص والتنبؤ بسلوك المستخدم وأتمتة مهام التسويق الرقمي الروتينية. تساعد أدوات مثل IBM watsonx™ Assistant المؤسسات على إنشاء منصات ذكاء اصطناعي حواري.
يمكن أن تؤدي إستراتيجية التسويق الرقمي الفعالة إلى زيادة التحويلات بشكل كبير وتوليد عملاء محتملين جدد وتسهيل العلاقات الدائمة مع العملاء. وتتضمن بعض مزايا التسويق الرقمي ما يأتي:
يميل التسويق الرقمي إلى توفير عائد أكبر على الاستثمار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض تكلفته واستهدافه الدقيق مقارنةً بأشكال التسويق التقليدية.
تستخدم أساليب التسويق الرقمي كميات هائلة من البيانات وتولد كميات هائلة من البيانات، مما يسمح للمؤسسات بتتبع أداء الحملة بالتفصيل واتخاذ قرارات مستنيرة.
يسمح الاستهداف المتقدم وتحليلات الجمهور للمسوقين الرقميين بالإعلان لمجموعات محددة ذات خصائص ديموغرافية واهتمامات وسلوكيات محددة، ما يساعد على ضمان وصول الجهود إلى الجماهير الأكثر صلة.
يتيح التسويق الرقمي للشركات الصغيرة أو الشركات المحلية إمكانية الوصول إلى جمهور عالمي، ما يوسع إمكانات السوق.
يسهل التسويق الرقمي التفاعل المباشر والحواري مع المستهلكين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتقييمات والتواصل المخصص، ما يعمق العلاقات بين المستهلكين والعلامة التجارية.
يمكن تعديل الحملة الرقمية وتحسينها بسرعة بناءً على بيانات الأداء أو ظروف السوق الحالية أو المتغيرات غير المتوقعة. هذا يمكن أن يبدو كتطور سريع مع سهولة التوسع أو الاختبار المبكر والتعلم الأسرع لمقارنة فعالية حملة ما. تسمح مرونة التسويق الرقمي للفرق بالتكيف أو المرونة بشكل أفضل مع المتطلبات الحالية.
قد ينطوي التسويق الرقمي على التواصل مع المستهلكين عبر 20 أو 30 حملة، تُقدم كل منها إلى جماهير مختلفة عبر قنوات تسويق رقمية متعددة. التواصل الشفاف والمفتوح مطلوب للتنسيق بين الأقسام والمساعدة على ضمان أن تظل الرسائل متماسكة ومحددة لكل منصة وجمهور على حدة.
إن مشهد الوسائط الرقمية مزدحم، ويتخذ المستهلكون خيارات في جزء من الثانية حول المكان الذي يوجهون إليه انتباههم. في النظام البنائي الواسع لأقسام التسويق الرقمي، تحتفظ العديد من المؤسسات بمديري وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المهنيين ذوي المهارات المتخصصة في التسويق الرقمي. وتبرز المؤسسات الناجحة من خلال توفير التجارب الأكثر ملاءمة والفريدة للعملاء المحتملين والعملاء الجدد.
لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والابتكارات السريعة الأخرى—على سبيل المثال، الواقع المعزز (AR) والبحث الصوتي—يعمل التسويق الرقمي بشكل أكثر كفاءة مع التكرار المستمر وفرق العمل المرنة. وقد يجد مديرو التسويق والمؤسسات بشكل عام أنفسهم يتحركون بسرعة للاستجابة لتوجهات المستهلكين الجديدة أو المنصات الناشئة.
يحتوي مشهد التسويق الرقمي في يومنا هذا على كميات هائلة من البيانات- سواء بيانات المستهلكين أو بيانات الجهات الخارجية. وقد تحدد اللوائح المتطورة والممارسات المتغيرة كيفية جمع هذه المعلومات وتخزينها، ما يتطلب الاهتمام الدقيق بالامتثال. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح المستهلكون في هذا العصر أكثر دراية بممارسات البيانات الرقمية مقارنة بأي وقت مضى، وتحتاج المنظمات إلى بذل مزيد من الجهود لكسب ثقة العملاء والحفاظ عليها.
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1 "أول إعلان على لافتة إعلانية على الإطلاق: لماذا حقق نجاحًا كبيرًا؟" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، The Guardian، 12 ديسمبر 2013.