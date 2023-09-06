يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تشغيل عالم جديد من الاتصالات الإبداعية والمخصصة، ما يتيح لفرق التسويق تقديم مستوى أعلى من التخصيص على نطاق واسع وتلبية توقعات العملاء العالية اليوم. وتمتد إمكانات هذه الأداة الجديدة والفائقة الإمكانات لتشمل عملية التسويق بأكملها، من الاتصالات الداخلية والإنتاجية إلى القنوات التي تتعامل مع العملاء ودعم المنتجات. في استطلاع أجرته IBM وMomentive.ai (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) في مايو 2023، أفاد 67% من مديري التسويق أنهم يخططون لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأشهر الـ 12 المقبلة، و86% يخططون للفعل ذلك في غضون 24 شهرًا.

لطالما تمكن الذكاء الاصطناعي للأعمال من تحقيق وظائف تسويقية متعددة: اتصال سلس عبر أي منصة أو جهاز، واستجابة فورية عند مواجهة مشكلات، وتخصيص بناءً على الموقع الحالي وسجل الشراء. ولكن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن توفر إمكانات جديدة للفرق التي تتعامل مع العملاء في مجال التسويق لتوفير مستوى أعلى من التخصيص على نطاق واسع وتحسين مهارات الموظفين وأدائهم.

من المتوقع أن تستفيد فرق التسويق في المؤسسات بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن إدخال هذه القدرة سيتطلب مهارات وعمليات جديدة. وفقًا لاستطلاع IBM، عندما سُئل مديرو التسويق عن التحديات الرئيسية التي يواجهونها في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، ذكروا ثلاثة مخاوف رئيسية: إدارة تعقيد التنفيذ، وبناء مجموعة البيانات، ومخاطر العلامة التجارية والملكية الفكرية (IP).

باستخدام إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي المناسبة، يمكن للمسوقين التخفيف من حدة هذه المخاوف. تبدأ الرحلة ببيانات سليمة.