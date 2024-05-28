تبسط إستراتيجية أتمتة التسويق طريقة إجراء المؤسسات لمهام التسويق وتقسيم المحتوى والتجارب لتقديمها إلى الأشخاص التي يريدون التأثير فيهم طوال رحلة العميل. وهي عنصر أساسي في حملات التسويق بين الشركات (B2B) والمستهلكين (B2C).

تستخدم الحملات التسويقية بشكل متزايد التقنية المؤتمتة التي يتم تعزيزها بخبرة الموظفين في فريق التسويق. على الرغم من أن أتمتة التسويق ليست نهجًا جديدًا، فإن التطورات الحالية في الذكاء الاصطناعي ( AI ) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) توفر مزيدًا من الوظائف لتقنية الأتمتة. تدمج الشركات ميزات الأتمتة هذه في عمليات التسويق وسير العمل المؤتمت لتحقيق قيمة أعلى.