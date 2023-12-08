ما المقصود بالسحابة المُدارة؟،

تشير خدمات السحابة المُدارة إلى الإدارة والتحكم الكامل أو الجزئي في موارد السحابة الخاصة بالعميل.
يُعرف مزود خدمات السحابة المُدارة (MCSP) بأنه الجهة الموردة أو منصة السحابة التي تقدم الخدمة السحابية المُدارة. وقد يكون هذا المزود متصلًا مباشرةً بمزود موارد السحابة أو يعمل عبر خادم تابع لطرف ثالث. تشمل مسؤوليات مزود خدمات السحابة المُدارة (MCSP) ترحيل البيانات إلى السحابة، وتحسين الأداء، وتعزيز الأمان، والتهيئة، وتحديثات النظام، والصيانة ضمن إطار تحديث السحابة الأصلية.
يتمثل الهدف من الاعتماد على مزود خدمات سحابة مُدارة في تحقيق أقصى استفادة من الخدمات السحابية، مع تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لتشغيل الأعمال ووظائفها اليومية.
ويكمن الغرض من السحابة المُدارة في إسناد إدارة السحابة إلى مزود خارجي وفق نموذج "كخدمة" (as-a-service). وبهذه الطريقة، يمكن للمؤسسة التأكد من أن مواردها السحابية تعمل بكفاءة دون الحاجة إلى توظيف فريق داخلي لإدارتها. ويمكن دمج خدمة السحابة المُدارة في أي مرحلة من دورة حياة الحلول السحابية، وتساعد المؤسسة على مواكبة البيئة السحابية سريعة التطور.
تتيح السحابة المُدارة للمؤسسة تحديد وظائف تكنولوجيا المعلومات التي ترغب في إدارتها داخليًا، وتلك التي ترغب في إسنادها إلى مزوّدين خارجيين أو مراكز بيانات خارجية. يمتلك مزود خدمات السحابة المُدارة (MCSP) البنية التحتية الخاصة به، حيث يتولى تشغيلها وصيانتها وإدارتها، وتُتاح هذه البنية باستخدام الأتمتة ضمن بيئة سحابية. وتشمل الخدمات الأخرى الحوسبة السحابية ونشر السحابة، مما يساعد في إدارة أحمال التشغيل الخاصة بمؤسستك.
يتم الدفع مقابل خدمات السحابة المُدارة عادةً عبر نموذج اشتراك قائم على مبدأ "كخدمة"، حيث تتم الاستفادة من الموارد عبر الإنترنت. ويجب على مزود الخدمة أن يضمن توفر المعلومات والبيانات للمؤسسة في الوقت الفعلي عند حدوث أي مشكلة، إلى جانب مراقبة الأداء وإدارة الأمن السيبراني. وبحسب احتياجات المؤسسة، يمكن تقديم الخدمات المُدارة من خلال سحابة عامة أو في بيئة سحابية هجينة.
من الأوقات المناسبة التي قد تدفع المؤسسة إلى الاستعانة بمزود خدمات سحابة مُدارة، هو أثناء عملية ترحيل البيانات إلى السحابة. حيث يمكن لمزود الخدمات المُدارة (MSP) أن يتولى إدارة البيانات السحابية وعمليات التطوير، مما يتيح لفِرق تكنولوجيا المعلومات التفرغ للمهام الأخرى ذات الأولوية.
تتوفر عدة أنواع من الخدمات السحابية المُدارة، وتختلف حسب احتياجات المؤسسة والمرحلة التي تمر بها ضمن دورة حياة الحلول السحابية.
البنية التحتية كخدمة (IaaS): IaaS هي إتاحة الوصول عند الطلب إلى الخوادم الفعلية والافتراضية المُستضافة في السحابة، بالإضافة إلى التخزين والشبكات، وكلها مقدمة من جهة خارجية. وتُعد IaaS أولى نماذج "كخدمة"، وتقدمها كبرى مزودات الخدمات السحابية مثل Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud وIBM Cloud وMicrosoft Azure.
المنصة كخدمة (PaaS): PaaS هو حل سحابي يوفر وصولًا عند الطلب إلى منصة متكاملة جاهزة للاستخدام، تتيح تطوير التطبيقات وتشغيلها وصيانتها وإدارتها.
البرمجيات كخدمة (SaaS): SaaS هو حل قائم على السحابة وهو عبارة عن برنامج تطبيقي جاهز للاستخدام ومستضاف على السحابة. يعتمد SaaS على نموذج الاشتراك. جميع البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمة تكون مستضافة ومدارة من قبل مزود خدمة SaaS.
توفر خدمات السحابة المُدارة للمؤسسات مزايا عديدة، مثل الكفاءة التشغيلية، والاتساق، وقابلية التوسع.
يضمن الاستعانة بمزود الخدمات السحابية المُدارة وجود جميع عناصر التحكم في مكان واحد، مما يقلل من فترات التعطل.
ومع تغيّر احتياجات الأعمال، يمكن لمزود الخدمة التوسع مع المؤسسة. كما يمكنه تخصيص الموارد بكفاءة مع الحفاظ على فعالية التكاليف وتقليل مخاطر الأمن في البيئة السحابية. يمكن استخدام الخدمة المُدارة في بيئة سحابية هجينة أو متعددة السُحب أو محلية، وفي بعض الحالات داخل بيئة سحابية خاصة.
كما يتيح مزود الخدمة السحابية المُدارة للمؤسسات إضافة الموارد حسب الحاجة والدفع مقابل الاستخدام فقط، مما يلغي الحاجة إلى استخدام أجهزة أو برمجيات إضافية، ويوفر مرونة في التسعير.
يمتلك مزوّد الخدمات السحابية المُدارة بروتوكولاً أمنياً شاملًا لمراقبة التهديدات، والامتثال للوائح، والمراقبة المستمرة على مدار الساعة لمنظومة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
في حالة حدوث كارثة، يمكن للخدمات السحابية المُدارة إجراء نسخ احتياطي للبيانات واستعادتها بسرعة مع تقليل فرات التعطل في العمليات التجارية.
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