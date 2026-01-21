دليل إدارة البيانات لعام 2026 

باتت إدارة البيانات تهتم بشكل متزايد بجعل البيانات "جاهزة للذكاء الاصطناعي" — أي عالية الجودة، ومتاحة، وموثوقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI ). أظهر استطلاع حديث أجرته Gartner للأبحاث والتحليلات أن 63 في المئة من المؤسسات تشعر بأنها لا تمتلك ممارسات إدارة البيانات المناسبة للذكاء الاصطناعي، أو غير متأكدة من امتلاكها لها.1

يقدم هذا الدليل الشامل نظرة عامة تغطي كل الجوانب؛ بدءًا من أساسيات إدارة البيانات، وصولاً إلى منصات البيانات، وبنية البيانات، وهندسة البيانات، وحوكمة البيانات، وغيرها.