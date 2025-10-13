ما المقصود بمطابقة البيانات؟

تنتج بيئات البيانات الحديثة كميات هائلة جدًا من البيانات وتجمعها. ومن المتوقع أن ينمو حجم البيانات المُنشأة عالميًا وحده من 149 زيتابايت في عام 2024 إلى أكثر من 394 زيتابايت بحلول عام 2028، أي بزيادة قدرها 164.4%.1



تتوزع هذه البيانات عبر مجموعة واسعة من الأنظمة، مثل منصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وقواعد البيانات المالية، وأنظمة الرعاية الصحية، والتطبيقات السحابية، ولكل منها بنيته ووتيرة تحديثه.

ولاستخلاص قيمة حقيقية من هذا النمو الهائل في البيانات، يجب على المؤسسات تفكيك صوامع البيانات والاستفادة من المعلومات المتاحة على مستوى المؤسسة. وعند توحيد هذه البيانات وتحليلها بفعالية، يمكنها الكشف عن الأنماط، والتنبؤ بالاتجاهات، ودعم صناعة قرارات أكثر ذكاءً. وتمكّن هذه الرؤى المؤسسات من تحسين الحملات التسويقية، والارتقاء بنتائج المرضى، وتبسيط العمليات اللوجستية، وغير ذلك.



لكن عندما تجمع المؤسسات البيانات من هذه المصادر المتعددة دون وجود عملية فعّالة لمطابقة البيانات، فقد تواجه مجموعة كبيرة من المشكلات. فعلى سبيل المثال، في قطاع الرعاية الصحية، قد يؤدي عدم تطابق سجلات المرضى بين الأنظمة الصحية الإلكترونية إلى تكرار الفحوصات وصدور تشخيصات غير صحيحة، مما يساهم بدوره في اتساع نطاق عدم دقة البيانات. وفي القطاع المالي، قد تؤدي البيانات غير المتسقة إلى أخطاء في التقارير والتدقيق، ومخاطر تتعلق بالامتثال، وتوقعات مالية غير دقيقة.

وهنا يأتي دور مطابقة البيانات. ظهرت هذه الممارسة في إدارة البيانات للحد من مشكلات سلامة البيانات قبل أن تؤثر في صناعة القرار أو الكفاءة التشغيلية أو ثقة أصحاب المصلحة. تدعم مطابقة البيانات دقة التنبؤات، وموثوقية تتبع الأداء، وإعداد التقارير، وغير ذلك. كما تعزز حوكمة البيانات من خلال وضع مسار واضح يبيّن مصدر البيانات وكيفية تحويلها والتحقق من صحتها.



إضافةً إلى ذلك، تدرك مؤسسات أكثر قوة الذكاء الاصطناعي (AI)، إذ يقول 61% من الرؤساء التنفيذيين إن مؤسساتهم تتبنى وكلاء الذكاء الاصطناعي بالفعل وتستعد لتطبيقهم على نطاق واسع، وفقًا لدراسة الرؤساء التنفيذيين لعام 2025 الصادرة عن IBM Institute for Business Value. وتُعد مطابقة البيانات ضرورية لتحقيق أقصى عائد من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتحليلات، من خلال ضمان تدريب النماذج واختبارها على بيانات عالية الجودة ومتسقة.