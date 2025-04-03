حدَّد قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) لعام 1996 متطلبات استخدام المعلومات الصحية المحمية (PHI) والإفصاح عنها وتخزينها بشكل آمن، وتم تحديثه في عام 2009 من خلال تعديل القانون الأمريكي "تقنية المعلومات الصحية للصحة الاقتصادية والسريرية" (HITECH).
يجب على الجهات المشمولة والخاضعة لمتطلبات قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) - بما في ذلك الأطباء والمستشفيات وشركات التأمين الصحي - وشركاؤها التجاريون المعتمدون تنفيذ مجموعة من الضوابط التقنية والإدارية والمادية للحفاظ على أمن المعلومات الصحية المحمية (PHI).
يمكن للعملاء إنشاء بيئات وتطبيقات متوافقة مع قانون HIPAA باستخدام IBM Cloud.
عندما تختار الجهات المشمولة إدارة المعلومات الصحية المحمية (PHI) أثناء استخدام خدمات IBM Cloud، ستصبح شركة IBM شريك الأعمال لهذه الجهة المشمولة. قد تكون شركة IBM أيضًا شريك الأعمال لمزود طرف ثالث يعمل كشريك أعمال للجهة المشمولة. تتَّبِع IBM Cloud سياسات وإجراءات تُثبت امتثالها لمتطلبات قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) كشريك أعمال، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها المعلومات الصحية المحمية (PHI) مخزَّنة في IBM Cloud.
يجب على عملاء IBM الخاضعين لمتطلبات قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) والراغبين في استخدام منتجات IBM Cloud للبيانات المنظمة بموجب قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) إبرام اتفاقية شريك أعمال (BAA) مع شركة IBM، والتي تحدِّد المسؤوليات الواقعة على عاتق الجهة المشمولة، وعلى عاتق شركة IBM، والمسؤوليات المشتركة بينهما. يمكن لعملاء IBM Cloud Catalog ضبط حساب IBM Cloud للاستفادة من الخدمات المتوافقة مع HIPAA، وخلال هذه العملية، يجب على العميل قبول اتفاقية شريك أعمال (BAA) الخاصة بشركة IBM. يمكن أيضًا إبرام اتفاقيات شريك الأعمال (BAA) الخاصة بشركة IBM من خلال التواصل مع أحد ممثلي مبيعات شركة IBM. يمكن العثور على اتفاقية شريك الأعمال (BAA) الخاصة بـ IBM Cloud على صفحة شروط اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لدى شركة IBM.
تلتزم IBM Cloud أيضًا بإبرام اتفاقيات شريك الأعمال (BAA) مع مزوديها المؤهلين كشركاء أعمال لدى شركة IBM، مع إلزامهم بتطبيق إجراءات الحماية نفسها للبيانات المنظمة بموجب قانون قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA).
وبمجرد قيام العميل بضبط حساب IBM Cloud لاستخدام الخدمات المتوافقة مع قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA)، يتم تمييز هذه الخدمات في IBM Cloud Catalog لمساعدة العملاء على تحديد إذا ما كانوا قد اختاروا عرضًا متوافقًا مع قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) أم لا.
توضح أوصاف الخدمات (SDs) من IBM إذا ما كان العرض المحدد يحتفظ بحالة الامتثال لقانون HIPAA.
يتم إدراج خدمات IBM Cloud المتوافقة مع قانون HIPAA أدناه.
IBM Cloud Activity Tracker (عبر Mezmo)
IBM Cloud Activity Tracker Event Routing
IBM Cloud App ID
IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Block Storage for VPC
IBM Cloud Databases for Datastax
IBM Cloud Databases for Elasticsearch
IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
IBM Cloud Databases for etcd
IBM Cloud Databases for MongoDB Enterprise
IBM Cloud Databases for MongoDB Standard
IBM Cloud Databases for MySQL
IBM Cloud Databases for PostgreSQL
IBM Cloud Databases for Redis
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud for VMware Solutions (مخصص)
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud
IBM Cloud Logs
IBM Cloud LinuxONE Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Messages for RabbitMQ
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
IBM Cloud Secrets Manager
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Logs Routing
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Metrics Routing
IBM Cloud Virtual Private Cloud
IBM Cloud Virtual Private Cloud - Load Balancer for VPC: Application Load Balancer and Network Load Balancer
IBM Cloud Virtual Private Cloud - VPN for VPC: بوابة من موقع إلى موقع
IBM Cloud Virtual Server for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Auto Scale for VPC
IBM Cloud مضيف مخصص لـ VPC - Dedicated Host for VPC
IBM Cloud Virtual Servers
IBM Cloudant® Dedicated Cluster
IBM Cloudant for IBM Cloud
IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Log Analysis (عبر Mezmo)
IBM Power Virtual Server on IBM Cloud
IBM Wazi as a Service
