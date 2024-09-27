IBM Cloud Logs
اكتسب قابلية ملاحظة السجلات باستخدام IBM Cloud Logs للمساعدة في تحسين البنية الأساسية وأداء التطبيق
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رسم توضيحي لسجلات توضح احتياجات قابلية الملاحظة—محاطة بشاشة، وهاتف محمول، وسحابة آمنة
لمحة عامة

يتنامى حجم البيانات باستمرار على نحو يتجاوز حدود الميزانية. ولذلك، يزداد عبء تكاليف قابلية الملاحظة الذي تتحمله المؤسسة ضمن نفقاتها على الخدمات السحابية لديها. وعلى الرغم من أن الأدوات التفاعلية قد تكون الخيار المعتاد، إلا إن منصاتها المكلفة للغاية تتطلب تضحيات في سبيل تقديم الخدمات.

إن IBM Cloud Logs هي أداة إدارة السجلات التي تحوِّل بيانات السجلات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز موثوقية النظام. تسمح IBM Cloud Log، التي تتكامل مع IBM Cloud بشكل كامل، باكتشاف المشكلات بسرعة وتحسين الأداء وضمان الامتثال الأمني القوي دون الحاجة إلى تكاليف فهرسة السجلات التقليدية.
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تعرَّف على كيفية كون IBM Cloud Logs حل التسجيل من الجيل التالي للبنية الأساسية لديك.

اقرأ كيف توفر IBM Cloud الآن اتصالًا بسيطًا بجهاز التوجيه لتلبية احتياجات قابلية الملاحظة لديك

المزايا

قم بتسريع تعاون التطبيقات من مصادر البيانات لديك وتحرير الموارد من خلال رؤية السجلات. اكتسب رؤية كاملة عبر مجموعة التقنيات الهجينة ومتعددة السحابة لديك. ركِّز على الابتكار وتسليم البرامج، لا على الحفاظ على منصة قابلية الملاحظة. ابدأ العمل فورًا باستخدام أكثر عمليات تكامل الجهات الخارجية شيوعًا والعديد من لوحات المعلومات الجاهزة للاستخدام، والتنبيهات، وقواعد تحليل السجلات، وما إلى ذلك.
اكتسب رؤى السجلات وحسِّن أداء بنيتك الأساسية وتطبيقاتك. ابقَ على اطلاع دائم على بيئتك المتوسعة من خلال رؤية كاملة وتنبيهات حول سلوك أو أداء النظام غير الطبيعي. استعلم عن جميع سجلاتك واحصل على عرض تصويري لها مباشرةً من IBM Cloud Object Storage دون الحاجة إلى فهرسة أو إعادة تكوين عالية التكلفة مع إمكانية الاحتفاظ بها على نحو قابل للتخصيص على مدى طويل. تتبَع التحول الرقمي لديك بثقة على مدار الأشهر وحتى السنوات.
راقب المزيد من السجلات بتكلفة أقل على نطاق واسع، وقم بتحسين إجمالي تكلفة الملكية للبنية الأساسية لقابلية الملاحظة لديك. قل وداعًا لعينات البيانات، وقم بتحليل جميع سجلاتك باستخدام بنية IBM Cloud Logs التي تلغي الاعتماد على الفهرسة المكلفة والتخزين الساخن (hot storage). يمكنك تشغيل الاستعلامات السريعة، كلها مباشرةً من IBM Cloud Object Storage. يمكنك تحسين عائد الاستثمار على قابلية الملاحظة باستخدام IBM Cloud Logs TCO Optimizer الذي يمكّنك من التخصيص الديناميكي لما إذا كانت السجلات تتم فهرستها وإرسالها إلى وحدة تخزين ساخنة أو يتم شحنها إلى الأرشيف مباشرةً.

المزايا

قواعد إيقاف التنبيهات

تكتشف IBM Cloud Logs التهديدات في سجلك وتنشئ تنبيهات أمنية. وعندما يكون أحد التنبيهات غير مثير للاهتمام أو غير ذي صلة، يمكنك رفضه يدويًّا. وتتيح لك قواعد الإيقاف رفض التنبيهات المماثلة تلقائيًّا في المستقبل.

 الحوادث

تقوم شاشة الحوادث في IBM Cloud Logs بتبسيط رحلة الاستجابة للتنبيه من البداية إلى النهاية. وهذا شيء مثالي لفرق عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع الذين يتطلعون إلى التخلص من تبديل السياق، حيث يمكن للمستخدمين تحديد أحداث التنبيه التي تم إطلاقها والمثيرة للاهتمام بسهولة والبحث في السجلات الأساسية.

 تنبيهات التدفق

توفر تنبيهات التدفق في IBM Cloud Logs نهجًا ثريًّا لمراقبة سجلات البيانات وتحليلها، وهو ما يسمح لك بالاستفادة من قوة السجلات، والمقاييس، وعمليات التتبع والأمان في منصة واحدة مبسّطة. لا تُعْلِمك الأداة y بوجود مشكلة في نظامك فحسب، بل تتيح لك أيضًا فهم سبب حدوثها وكيفية منع حدوثها في المستقبل.
عمليات التكامل

مع IBM Cloud Logs، يمكنك التركيز على الابتكار وتسليم البرامج، لا على الحفاظ على قابلية الملاحظة. توفر IBM Cloud Logs أكثر عمليات تكامل الجهات الخارجية شيوعًا، ولوحات المعلومات الجاهزة للاستخدام، والتنبيهات، وقواعد تحليل السجلات، وما إلى ذلك.

تتضمن IBM Cloud Logs تكاملات حول التكامل المستمر/النشر المستمر، والملفات، ومنصات PaaS، وتنسيق الحاويات، وقواعد البيانات، والمزيد.
مقاييس السجلات

تتيح لك ميزة مقاييس السجلات إنشاء مقاييس من فتراتك   وسجلاتك لتحسين التخزين دون التضحية بالبيانات المهمة.

 تجميع السجلات

تجميع السجلات عبارة عن ميزة تلقائية لتجميع السجلات تعمل على تكثيف إدخالات السجلات في مجموعة ضيقة من الأنماط باستخدام التعلم الآلي. ويتم ذلك عن طريق تحليل كل سجل تم إرساله إلى IBM Cloud Logs تلقائيًّا، ثم فصل ثوابت السجل عن متغيراته.
الاستعلام عن السجلات

إن IBM Cloud Logs أداة فعالة للاستعلام عن سجلاتك. من خلال إتقان كيفية الاستعلام، ستتمكن من العثور على أحداث محددة من السجلات التي تم إنشاؤها بواسطة تطبيقاتك.

بفضل هذه المهارة، ستتمكن من التحقيق في المشكلات، وإنشاء التنبيهات، وإنشاء عرض مصور لبياناتك.
عرض OpenSearch المستضاف

يمكنك إنشاء عرض مصور لبياناتك باستخدام OpenSearch المستضاف على IBM Cloud Logs دون الحاجة إلى دمج نسخة المؤسسة الخاصة بك من OpenSearch مع حساب IBM Cloud Logs الخاص بك.
أحداث التدقيق

التحقيق في الأنشطة غير الطبيعية والإجراءات الحساسة والامتثال لمتطلبات التدقيق التنظيمية بينما تتوافق بيانات الأحداث التي تم جمعها مع معيار اتحاد بيانات تدقيق السحابة (CADF).
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دراسات حالة
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الموارد البدء

تصفح وثائق IBM Cloud Logs واستعد لاستكشاف كيف ستكون IBM Cloud Logs هي الإجابة عن احتياجاتك المتعلقة بقابلية الملاحظة.

 الاطلاع على وثائق المنتج تدريب قابلية الملاحظة في Cloud

يمكنك تطوير مهاراتك في المراقبة وإدارة الحوادث من خلال دورات السجل المضمنة في منهج IBM Cloud Professional Site Reliability Engineer (SRE).

 تدريب IBM Cloud تعرَّف على المجتمع

احصل على إجابات لأسئلتك حول قابلية ملاحظة IBM Cloud مباشرةً من قِبَل خبرائنا المتخصصين ومستخدمينا.

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تعرف على رحلة ترحيل IBM Log Analysis  إلى IBM Cloud Logs. أجب عن جميع أسئلتك المتعلقة بالترحيل وابدأ العمل عليها.

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استكشف الأسباب التي تجعل من IBM Cloud Logs في IBM Cloud الحل الأنسب لك لتلبية احتياجاتك المتعلقة بقابلية الملاحظة في البنية التحتية.

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