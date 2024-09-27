يتنامى حجم البيانات باستمرار على نحو يتجاوز حدود الميزانية. ولذلك، يزداد عبء تكاليف قابلية الملاحظة الذي تتحمله المؤسسة ضمن نفقاتها على الخدمات السحابية لديها. وعلى الرغم من أن الأدوات التفاعلية قد تكون الخيار المعتاد، إلا إن منصاتها المكلفة للغاية تتطلب تضحيات في سبيل تقديم الخدمات.
إن IBM Cloud Logs هي أداة إدارة السجلات التي تحوِّل بيانات السجلات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز موثوقية النظام. تسمح IBM Cloud Log، التي تتكامل مع IBM Cloud بشكل كامل، باكتشاف المشكلات بسرعة وتحسين الأداء وضمان الامتثال الأمني القوي دون الحاجة إلى تكاليف فهرسة السجلات التقليدية.
تعرَّف على كيفية كون IBM Cloud Logs حل التسجيل من الجيل التالي للبنية الأساسية لديك.
اقرأ كيف توفر IBM Cloud الآن اتصالًا بسيطًا بجهاز التوجيه لتلبية احتياجات قابلية الملاحظة لديك
تكتشف IBM Cloud Logs التهديدات في سجلك وتنشئ تنبيهات أمنية. وعندما يكون أحد التنبيهات غير مثير للاهتمام أو غير ذي صلة، يمكنك رفضه يدويًّا. وتتيح لك قواعد الإيقاف رفض التنبيهات المماثلة تلقائيًّا في المستقبل.
تقوم شاشة الحوادث في IBM Cloud Logs بتبسيط رحلة الاستجابة للتنبيه من البداية إلى النهاية. وهذا شيء مثالي لفرق عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع الذين يتطلعون إلى التخلص من تبديل السياق، حيث يمكن للمستخدمين تحديد أحداث التنبيه التي تم إطلاقها والمثيرة للاهتمام بسهولة والبحث في السجلات الأساسية.
توفر تنبيهات التدفق في IBM Cloud Logs نهجًا ثريًّا لمراقبة سجلات البيانات وتحليلها، وهو ما يسمح لك بالاستفادة من قوة السجلات، والمقاييس، وعمليات التتبع والأمان في منصة واحدة مبسّطة. لا تُعْلِمك الأداة y بوجود مشكلة في نظامك فحسب، بل تتيح لك أيضًا فهم سبب حدوثها وكيفية منع حدوثها في المستقبل.
مع IBM Cloud Logs، يمكنك التركيز على الابتكار وتسليم البرامج، لا على الحفاظ على قابلية الملاحظة. توفر IBM Cloud Logs أكثر عمليات تكامل الجهات الخارجية شيوعًا، ولوحات المعلومات الجاهزة للاستخدام، والتنبيهات، وقواعد تحليل السجلات، وما إلى ذلك.
تتضمن IBM Cloud Logs تكاملات حول التكامل المستمر/النشر المستمر، والملفات، ومنصات PaaS، وتنسيق الحاويات، وقواعد البيانات، والمزيد.
تتيح لك ميزة مقاييس السجلات إنشاء مقاييس من فتراتك وسجلاتك لتحسين التخزين دون التضحية بالبيانات المهمة.
تجميع السجلات عبارة عن ميزة تلقائية لتجميع السجلات تعمل على تكثيف إدخالات السجلات في مجموعة ضيقة من الأنماط باستخدام التعلم الآلي. ويتم ذلك عن طريق تحليل كل سجل تم إرساله إلى IBM Cloud Logs تلقائيًّا، ثم فصل ثوابت السجل عن متغيراته.
إن IBM Cloud Logs أداة فعالة للاستعلام عن سجلاتك. من خلال إتقان كيفية الاستعلام، ستتمكن من العثور على أحداث محددة من السجلات التي تم إنشاؤها بواسطة تطبيقاتك.
بفضل هذه المهارة، ستتمكن من التحقيق في المشكلات، وإنشاء التنبيهات، وإنشاء عرض مصور لبياناتك.
يمكنك إنشاء عرض مصور لبياناتك باستخدام OpenSearch المستضاف على IBM Cloud Logs دون الحاجة إلى دمج نسخة المؤسسة الخاصة بك من OpenSearch مع حساب IBM Cloud Logs الخاص بك.
التحقيق في الأنشطة غير الطبيعية والإجراءات الحساسة والامتثال لمتطلبات التدقيق التنظيمية بينما تتوافق بيانات الأحداث التي تم جمعها مع معيار اتحاد بيانات تدقيق السحابة (CADF).
أنشئ مجموعة خاصة بك من مضيفي الحوسبة حيث يمكنك نشر وإدارة التطبيقات المحفوظة في حاويات على IBM Cloud.
خزِّن البيانات المشفرة والمتفرقة عبر مواقع جغرافية متعددة على نطاق واسع. وقلِّل من إنفاقك التشغيلي لحماية هوامش أرباحك.
استخدم القياس عن بُعد للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) مع الميزات المتقدمة لمراقبة الأخطاء وإصلاحها، وتحديد التنبيهات، وتصميم لوحات معلومات مخصصة. في البُنى التي تركز على الحاويات والخدمات المصغرة.
يجعل مشروع التحول الرقمي الطموح عمليات تسجيل الوصول في المطار سريعة وسهلة باستخدام أدوات قابلية الملاحظة لمساعدة عمليات التطوير في تجميع السجلات وتحليلها.
تساعد شركة برمجيات الفوترة على إطلاق العنان لإمكانات تحقيق الأرباح وزيادة ولاء العملاء من خلال منصة سحابية أصلية آمنة، وثرية، وقابلة للتوسع، ومتاحة وقابلة للملاحظة بشكل كامل.
تعمل منصة OVERBLIQ على تسريع وتبسيط تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام IBM Cloud، بما في ذلك حلول قابلية الملاحظة الخاصة بها للتسجيل والمراقبة.
تصفح وثائق IBM Cloud Logs واستعد لاستكشاف كيف ستكون IBM Cloud Logs هي الإجابة عن احتياجاتك المتعلقة بقابلية الملاحظة.
يمكنك تطوير مهاراتك في المراقبة وإدارة الحوادث من خلال دورات السجل المضمنة في منهج IBM Cloud Professional Site Reliability Engineer (SRE).
احصل على إجابات لأسئلتك حول قابلية ملاحظة IBM Cloud مباشرةً من قِبَل خبرائنا المتخصصين ومستخدمينا.
تعرف على رحلة ترحيل IBM Log Analysis إلى IBM Cloud Logs. أجب عن جميع أسئلتك المتعلقة بالترحيل وابدأ العمل عليها.
تعرَّف على كيفية توفير إطار عمل ووظائف لمراقبة استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات للخدمات على IBM Cloud بما يتوافق مع سياسات الشركة واللوائح الخاصة بالصناعة.