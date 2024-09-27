يتنامى حجم البيانات باستمرار على نحو يتجاوز حدود الميزانية. ولذلك، يزداد عبء تكاليف قابلية الملاحظة الذي تتحمله المؤسسة ضمن نفقاتها على الخدمات السحابية لديها. وعلى الرغم من أن الأدوات التفاعلية قد تكون الخيار المعتاد، إلا إن منصاتها المكلفة للغاية تتطلب تضحيات في سبيل تقديم الخدمات.

إن IBM Cloud Logs هي أداة إدارة السجلات التي تحوِّل بيانات السجلات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز موثوقية النظام. تسمح IBM Cloud Log، التي تتكامل مع IBM Cloud بشكل كامل، باكتشاف المشكلات بسرعة وتحسين الأداء وضمان الامتثال الأمني القوي دون الحاجة إلى تكاليف فهرسة السجلات التقليدية.