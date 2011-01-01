تعمل IBM Cloud Virtual Servers على البنية التحتية الكلاسيكية لـ IBM Cloud ضمن أول منصة وشبكة IaaS تابعة لنا، وهي مثالية لأحمال التشغيل التي تتطلب نقلًا سريعًا للتطبيقات ضمن نفس البنية. قم بتشغيل الموارد عند الطلب وخصص الميزانية بذكاء باستخدام التسعير بالساعة أو شهريًا، أو قم بتعليق الفوترة. احجز مسبقًا أو اختر نموذج الدفع حسب الاستخدام الخاص بنا. تتميز جميع الخوادم بتقنية معالجات Intel Xeon.