موازنة أحمال مبسَّطة لخوادم تطبيقات أعمالك
مراقبة سلامة الخوادم للمساعدة على تجنُّب توجيه الحركة إلى الخوادم المعطَّلة.
السماح للخوادم بتخصيص دوراتها لمعالجة التطبيقات الفعلية.
موازنة حركة المرور باستخدام أسلوب التناوب (Round Robin)، أو التناوب الموزون (Weighted Round Robin)، أو أقل عدد من الاتصالات (Least Connections). الاختيار بين قدرات موازنة الأحمال على مستوى طبقة الشبكة (الطبقة 4) وطبقة التطبيقات (الطبقة 7) ضمن نموذج OSI ذي السبع طبقات.
اختر الميزات الأنسب لاحتياجاتك. يمكن تنفيذ التوفير والإدارة من خلال واجهة المستخدم، أو واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو سطر الأوامر (CLI)، أو Terraform.
استخدِم IBM Cloud Network Load Balancer for VPC (NLB) لتوزيع الحركة بين عدة خوادم ضمن منطقة VPC نفسها. يمكن لموازنات أحمال الشبكة قبول الأعضاء من جميع مناطق التوافر الثلاث، بينما يقع موازن الأحمال نفسه في منطقة محددة واحدة.
يشرح هذا البرنامج التعليمي خطوات إعداد أعباء عمل عالية التوافر ومعزولة من خلال توفير شبكات IBM Cloud Virtual Private Clouds (VPCs). ستُنشئ مثيلات خوادم افتراضية (VSIs) في عدة مناطق ضمن منطقة واحدة لضمان توافر التطبيق العالي. ستُنشئ أيضًا مثيلات خوادم افتراضية (VSIs) إضافية في منطقة ثانية وتكوِّن موازن أحمال عالميًا (GLB) لضمان التوافر العالي بين المناطق وتقليل زمن انتقال الشبكة للمستخدمين في مناطق جغرافية مختلفة.
حماية شبكتك باستخدام جدران الحماية ومجموعات الأمان لتعزيز حماية كلٍّ من الخوادم والمستخدمين.
تجربة Kubernetes مبسَّطة لنشر المجموعات وإدارتها. توسيع نطاق تطبيقاتك من النقل المباشر إلى التطبيقات السحابية الأصلية.
خدمات شبكة الحافة المحسَّنة التي تحمي التطبيقات وتحسِّن أداءَها من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) وسرقة البيانات وهجمات الروبوتات.
تشغيل الحاوية أو كود التطبيق أو مهمة الدُفعة أو الوظيفة الخاصة بك على بيئة تشغيل الحاويات المُدارة بالكامل باستخدام IBM Cloud Code Engine.