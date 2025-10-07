باستخدام أجهزة IBM® Cloud Load Balancer، يمكنك توزيع حركة المرور بين خوادمك لتحسين وقت التشغيل. كما يمكنك توسيع تطبيقاتك بسهولة عن طريق إضافة خوادم أو إزالتها، مع أقل تأثير ممكن في تدفقات الحركة.

توفِّر IBM Cloud موازنات أحمال لكلٍّ من بيئة VPC والبنية الكلاسيكية. ففي بيئة VPC، يوجد نوعان من موازنات الأحمال: موازنات التطبيقات وموازنات الشبكات. وفي البنية الكلاسيكية، تقدِّم IBM Cloud عدة خيارات تشمل IBM Cloud Load Balancer وأجهزة Citrix NetScaler.