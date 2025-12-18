تعزز Astra DB وHCD قاعدة بيانات NoSQL الخاصة بمنصة ®IBM watsonx.data بقدرات متجهة، مما يعزز قدراتنا على التوليد المعزز بالاسترجاع وقدرات تضمين المعرفة. تم تصميم هذه الحلول لتناسب قابلية التوسع المرنة والأداء الذي يمكن التنبؤ به، وتدعم أحمال تشغيل المهام الحساسة مع زمن انتقال يقترب من الصفر.

تُعد Astra DB إحدى التقنيات الرائدة في Forrester التي تقدم القدرات البحث المتجه NoSQL على السحابة وهي مبنية على Apache Cassandra، وتوفر السرعة والموثوقية والدعم متعدد النماذج اللازم لأحمال التشغيل الحديثة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البيانات المجدولة والبحث وبيانات الرسم البياني. يتيح ذلك عمليات بحث معقدة وحساسة للسياق عبر صيغ بيانات متنوعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

هل تبحث عن بيئة محلية أو سحابة خاصة؟ قاعدة البيانات المتقاربة جدا (HCD) هي الحل للمؤسسات التي تدير موارد قواعد بياناتها محليًا أو عبر السحابة الخاصة. تقدّم هذه التقنيات باسم DataStax في إصدار IBM watsonx.data Premium.