الصفحة الرئيسية التخزين IBM Cloud File Storage IBM Cloud File Storage
حل تخزين الملفات المتين والسريع والمرن المستند إلى نظام ملفات الشبكة (NFS) والمدعوم بالذاكرة الوميضية—والمتميز بعمليات IOPS القابلة للتخصيص وفواتير يمكن التنبؤ بها
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ما المقصود بـ IBM Cloud File Storage for VPC؟

يوفر IBM Cloud File Storage for Virtual Private Cloud (VPC) حل تخزين ملفات سحابي آمن وثابت يستند إلى NFSv4.1. يسمح لك حل تخزين البيانات هذا بإنشاء مشاركات ملفات حسب المنطقة لخوادم IBM Cloud Virtual Servers على سحابة خاصة افتراضية. احصل على تحكم كامل وساعد في تقليل التكاليف مع البنية المدعومة بالذاكرة الوميضية. يمكنك إنشاء مشاركات ملفات تتراوح من 10 إلى 32000 جيجابايت، وتوفيرها بمجموعة متنوعة من الخيارات المرنة للتكيف بسرعة مع التغييرات التي تطرأ على متطلبات أحمال التشغيل.
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ميزات File Storage for VPC

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التخصيص المرن توفير حصص تبدأ سعتها من 10 جيجابايت وتصل إلى 32000 جيجابايت. يمكنك زيادة سعة حصص الملفات الحالية وتعديل IOPS بالزيادة أو النقصان لتلبية احتياجات الأداء لديك.
إدارة ذكية وآمنة تمتع بالثقة باستخدام وحدة تخزين مصممة للحماية من فقدان البيانات أثناء عمليات الصيانة أو الأعطال من خلال التشفير في حالة السكون والتشفير أثناء النقل والتكرار.
المتانة تجنب فقدان البيانات أثناء الصيانة أو الأعطال دون إنشاء مصفوفات من نوع مصفوفة متكررة من الأقراص المستقلة (RAID) على مستوى النظام.
البصمة العالمية يتم توفير حصص الملفات إلى جانب خوادمك السحابية في IBM Cloud® Data Centers حول العالم.
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