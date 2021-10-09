في نظام تخزين الملفات، يتم تخزين البيانات في الملفات. يتم تنظيم الملفات في مجلدات، ويتم تنظيم المجلدات ضمن تسلسل هرمي من الأدلة والأدلة الفرعية. ولتحديد موقع ملف، كل ما تحتاج إليه أنت أو نظام الكمبيوتر الخاص بك هو المسار، من الدليل إلى الدليل الفرعي إلى المجلد إلى الملف.

يعمل التخزين الهرمي للملفات بشكل جيد مع كميات منظمة من البيانات الهيكلية. ولكن مع نمو عدد الملفات، يمكن أن تصبح عملية البحث والاسترجاع مرهقة وتستغرق وقتًا طويلاً. يتطلب التوسع إضافة المزيد من الأجهزة أو استبدالها باستمرار بأجهزة ذات سعة أعلى، وكلا الأمرين قد يكون مكلفًا.

إلى حد ما، يمكنك التخفيف من مشكلات التوسع والأداء هذه باستخدام خدمات تخزين الملفات السحابية. تسمح هذه الخدمات لعدة مستخدمين بالوصول إلى بيانات الملفات نفسها الموجودة في مراكز البيانات خارج الموقع (السحابة) ومشاركتها. كل ما عليك فعله هو دفع اشتراك شهري لتخزين بيانات ملفاتك في السحابة، ويمكنك بسهولة توسيع السعة وتحديد معايير أداء البيانات والحماية.



إضافة إلى ذلك، فإنك تلغي تكلفة صيانة الأجهزة الموجودة في الموقع لأن هذه البنية التحتية تدار وتتم صيانتها بواسطة مزود الخدمة السحابية (CSP) في مركز البيانات الخاص به. ويُعرف هذا أيضًا باسم البنية التحتية كخدمة (IaaS).