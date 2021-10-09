تخزين الملفات، والذي يسمى أيضًا التخزين على مستوى الملف أو التخزين القائم على الملفات، هو منهجية تخزين هرمية تستخدم لتنظيم البيانات وتخزينها على محرك أقراص الكمبيوتر الصلب أو على التخزين المتصل بالشبكة (NAS).
في نظام تخزين الملفات، يتم تخزين البيانات في الملفات. يتم تنظيم الملفات في مجلدات، ويتم تنظيم المجلدات ضمن تسلسل هرمي من الأدلة والأدلة الفرعية. ولتحديد موقع ملف، كل ما تحتاج إليه أنت أو نظام الكمبيوتر الخاص بك هو المسار، من الدليل إلى الدليل الفرعي إلى المجلد إلى الملف.
يعمل التخزين الهرمي للملفات بشكل جيد مع كميات منظمة من البيانات الهيكلية. ولكن مع نمو عدد الملفات، يمكن أن تصبح عملية البحث والاسترجاع مرهقة وتستغرق وقتًا طويلاً. يتطلب التوسع إضافة المزيد من الأجهزة أو استبدالها باستمرار بأجهزة ذات سعة أعلى، وكلا الأمرين قد يكون مكلفًا.
إلى حد ما، يمكنك التخفيف من مشكلات التوسع والأداء هذه باستخدام خدمات تخزين الملفات السحابية. تسمح هذه الخدمات لعدة مستخدمين بالوصول إلى بيانات الملفات نفسها الموجودة في مراكز البيانات خارج الموقع (السحابة) ومشاركتها. كل ما عليك فعله هو دفع اشتراك شهري لتخزين بيانات ملفاتك في السحابة، ويمكنك بسهولة توسيع السعة وتحديد معايير أداء البيانات والحماية.
إضافة إلى ذلك، فإنك تلغي تكلفة صيانة الأجهزة الموجودة في الموقع لأن هذه البنية التحتية تدار وتتم صيانتها بواسطة مزود الخدمة السحابية (CSP) في مركز البيانات الخاص به. ويُعرف هذا أيضًا باسم البنية التحتية كخدمة (IaaS).
لطالما كان تخزين الملفات تقنية التخزين لعقود من الزمن، وهي مألوفة لكل مستخدم للكمبيوتر تقريبًا، وهي مناسبة تمامًا لتخزين وتنظيم بيانات المعاملات أو أحجام البيانات المنظمة التي يمكن إدارتها والتي يمكن تخزينها بدقة في قاعدة بيانات في محرك أقراص على الخادم.
ومع ذلك، تواجه العديد من المؤسسات الآن صعوبة في إدارة كميات متزايدة من المحتوى الرقمي القائم على الويب أو البيانات غير المنظمة. إذا كنت بحاجة إلى تخزين أحجام بيانات كبيرة أو غير منظمة، فيجب أن تفكر في تخزين قائم على الكتل أو الكائنات الذي ينظم البيانات ويصل إليها بطريقة مختلفة.
اعتمادًا على متطلبات السرعة والأداء المختلفة لعمليات تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المختلفة لديك، قد تحتاج إلى مزيج من هذه الأساليب.
يوفر تخزين الكتل كفاءة أكبر في التخزين، واستخدامًا أكثر كفاءة لأجهزة التخزين المتوفرة، وأداءً أسرع من تخزين الملفات. يقوم تخزين الكتل بتقسيم الملف إلى أجزاء أو كتل بيانات بحجم متساوٍ وتخزين كل كتلة بشكل منفصل تحت عنوان فريد.
بدلاً من الالتزام ببنية صارمة من الأدلة والأدلة الفرعية والمجلدات، يمكن تخزين الكتل في أي مكان داخل النظام. وللوصول إلى أي ملف، يستخدم نظام تشغيل الخادم العنوان الفريد لكل كتلة لجمع هذه الكتل معًا مرة أخرى لتكوين الملف، وهي عملية تستغرق وقتًا أقل من التنقل داخل الأدلة والهياكل الهرمية للملفات للوصول إلى ملف معيّن.
يعمل تخزين الكتل بشكل جيد مع التطبيقات التجارية الحساسة، وقواعد البيانات التعاملية، والأجهزة الافتراضية التي تتطلب زمن انتقال قصيرًا وأقل قدر من التأخير. كما يوفر وصولاً أكثر دقة للبيانات وأداءً ثابتًا.
لقد ظهر التخزين القائم على الكائنات كطريقة مفضلة لأرشفة البيانات والنسخ الاحتياطي للاتصالات الرقمية والوسائط غير المنظمة ومحتوى الويب مثل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو وملفات الصور وصفحات الويب وبيانات الاستشعار التي ينتجها إنترنت الأشياء (IOT). كما أنه مثالي لأرشفة البيانات التي لا تتغير كثيرًا كالملفات الثابتة، مثل الكميات الكبيرة من البيانات الصيدلانية أو ملفات الموسيقى والصور والفيديو.
الكائنات هي وحدات منفصلة من البيانات التي يتم تخزينها في بيئة بيانات مسطحة هيكليًا. مرة أخرى، لا توجد مجلدات أو أدلة أو تسلسلات هرمية معقدة؛ بدلاً من ذلك، يكون كل كائن مستودعًا بسيطًا ومستقلاً يتضمن البيانات والبيانات الوصفية (المعلومات الوصفية المرتبطة بالكائن) ورقم تعريف فريدًا. وتتيح هذه معلومات للتطبيق إمكانية تحديد موقع الكائن والوصول إليه.
يمكنك تجميع أجهزة التخزين في مجموعات التخزين الأكبر وتوزيع مجموعات التخزين هذه عبر المواقع. يتيح هذا نطاقًا غير محدود ومرونة بيانات محسّنة والتعافي من الكوارث. يمكن تخزين الكائنات محليًا، لكنها غالبًا ما تكون موجودة على السحابة، مع إمكانية الوصول إليها من أي مكان في العالم.
إذا كانت مؤسستك تحتاج إلى طريقة مركزية يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة لتخزين الملفات والمجلدات، فإن التخزين على مستوى الملفات هو نهج جيد. تشمل الفوائد من تخزين الملفات ما يأتي:
البساطة: تخزين الملفات هو أبسط الطرق وأكثرها شيوعًا ومباشرةً لتنظيم الملفات والمجلدات على القرص الصلب للكمبيوتر أو جهاز NAS. كل ما عليك فعله هو تسمية الملفات، وتصنيفها ببيانات وصفية، وتخزينها في مجلدات تحت تسلسل هرمي من الأدلة والأدلة الفرعية. ليس من الضروري كتابة التطبيقات أو تعليمات برمجية للوصول إلى بياناتك.
مشاركة الملفات: يُعد نظام تخزين الملفات مثاليًا لتجميع الملفات ومشاركتها على شبكة محلية (LAN). يمكن الوصول إلى الملفات المخزنة على جهاز NAS بسهولة بواسطة أي جهاز كمبيوتر على الشبكة يتمتع بأذونات الوصول المناسبة.
البروتوكولات الشائعة: يستخدم نظام تخزين الملفات بروتوكولات شائعة على مستوى الملفات مثل كتلة رسائل الخادم (SMB) أو نظام الملفات الشائع على الإنترنت (CIFS) أو نظام ملفات الشبكة (NFS). إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Windows أو Linux® (أو كليهما)، فإن البروتوكولات القياسية مثل SMB/CIFS وNFS ستسمح لك بقراءة الملفات وكتابتها إلى خادم يعمل بنظام Windows أو Linux عبر شبكة LAN.
حماية البيانات: يوفر لك تخزين الملفات على جهاز تخزين منفصل متصل بشبكة LAN مستوى من حماية البيانات في حالة فشل كمبيوتر الشبكة الخاص بك. توفر خدمات تخزين الملفات المستندة إلى السحابة مزيدًا من الحماية للبيانات والتعافي من الكوارث عبر نسخ الملفات في مراكز بيانات متعددة وموزعة جغرافيًا.
التكلفة المالية المناسبة: يسمح لك تخزين الملفات باستخدام جهاز NAS بنقل الملفات بعيدًا عن أجهزة الحوسبة مرتفعة التكلفة وتخزينها على جهاز متصل بالشبكة المحلية منخفض التكلفة. إضافة إلى ذلك، إذا اشتركت في خدمة تخزين الملفات السحابية، فستتخلص من تكلفة ترقية الأجهزة في الموقع والتكاليف المستمرة المرتبطة بالصيانة والتشغيل.
يُعد تخزين الملفات حلاً مناسبًا لمجموعة واسعة من الاحتياجات، بما في ذلك ما يأتي:
مشاركة الملفات محليًا: إذا كانت احتياجات تخزين البيانات لديك ثابتة وبسيطة، مثل تخزين الملفات ومشاركتها مع أعضاء الفريق في المكتب، فيمكنك الاعتماد على بساطة التخزين على مستوى الملفات.
التعاون المركزي على الملفات: إذا قمت بتحميل الملفات وتخزينها ومشاركتها في مكتبة مركزية، تقع في الموقع أو خارج الموقع أو في السحابة، فيمكنك بسهولة التعاون على الملفات مع مستخدمين داخليين وخارجيين أو مع ضيوف مدعوين خارج شبكتك.
الأرشفة أو التخزين: يمكنك أرشفة الملفات الموجودة على أجهزة NAS بتكلفة معقولة في بيئة مركز بيانات صغيرة، أو الاشتراك في خدمة تخزين الملفات السحابية لتخزين بياناتك وأرشفتها.
النسخ الاحتياطي أو التعافي من الكوارث: يمكنك تخزين النُسخ الاحتياطية بأمان على أجهزة تخزين منفصلة متصلة بالشبكة المحلية. أو يمكنك الاشتراك في خدمة تخزين ملفات سحابية لتكرار ملفات بياناتك عبر مراكز بيانات متعددة موزعة جغرافيًا والحصول على حماية إضافية للبيانات من حيث المسافة والتكرار.
تتحول الاتصالات الحديثة بسرعة إلى السحابة للاستفادة من نهج التخزين المشترك الذي يُحسّن السعة والتكلفة بطبيعته. يمكنك تقليل البنية التحتية المحلية لتكنولوجيا المعلومات عبر استخدام تخزين سحابي منخفض التكلفة مع إبقاء بياناتك قابلة للوصول عند الحاجة.
ومثل أنظمة تخزين الملفات في الموقع، يسمح تخزين الملفات السحابي، المعروف أيضًا باسم استضافة تخزين الملفات، لعدة مستخدمين بمشاركة بيانات الملفات نفسها. ولكن بدلاً من تخزين الملفات محليًا على جهاز NAS، يتم تخزينها خارج الموقع في مراكز بيانات مثل السحابة والوصول إليها عبر الإنترنت.
مع تخزين الملفات السحابي، لن تحتاج بعد الآن إلى تحديث أجهزة التخزين كل 3 إلى 5 سنوات، أو تخصيص ميزانية للتركيب والصيانة والموظفين اللازمين لإدارة هذه الأجهزة. بدلاً من ذلك، يمكنك ببساطة الاشتراك في خدمة التخزين السحابي مقابل رسوم شهرية أو سنوية متوقعة. ويمكنك تقليل موظفي تكنولوجيا المعلومات لديك أو إعادة تخصيص هذه الموارد الفنية إلى مجالات أكثر إنتاجًا للإيرادات في عملك.
يتيح لك تخزين الملفات السحابي أيضًا توسيع نطاق السعة حسب الحاجة وبشكل فوري. توفر خدمات تخزين الملفات المستندة إلى السحابة عادةً مستويات محددة مسبقًا بسعات مختلفة ومتطلبات أداء مخصصة لحجم العمل (عدد عمليات الإدخال والإخراج في الثانية أو IOPS)، بالإضافة إلى حماية البيانات ونسخها الاحتياطي في مراكز بيانات أخرى لضمان استمرار العمل، وكل ذلك مقابل رسوم شهرية متوقعة. كما يمكنك زيادة أو خفض أداء IOPS وتوسيع حجم البيانات بشكل ديناميكي ودفع تكلفة ما تستخدمه فقط.
هناك فوائد إستراتيجية لخدمات التخزين السحابي القائمة على الاشتراك، خاصة للمواقع المتعددة والمؤسسات الأكبر. يتضمن ذلك سهولة المشاركة عبر شبكة من المواقع، والتعافي من الكوارث وسهولة إضافة الابتكارات والتقنيات التي تظهر في المستقبل.
