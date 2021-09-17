ما هو الخادم السحابي؟

الخادم السحابي هو بنية تحتية قوية، مادية أو افتراضية، يستضيفها عن بُعد مزود خدمة سحابية، وتُستخدم لتقديم التطبيقات أو معالجة المعلومات أو توفير التخزين.
يتم إنشاء بعض الخوادم السحابية باستخدام برامج المحاكاة الافتراضية التي تقسّم خادمًا ماديًا واحدًا (يعمل بدون نظام تشغيل) إلى خوادم افتراضية متعددة. يستخدم مزودو الخدمات السحابية نموذج البنية التحتية كخدمة (IaaS) لإتاحة الخوادم الافتراضية أو التي تعمل بدون نظام تشغيل للعملاء.
مع الخوادم السحابية، تدفع المؤسسات مقابل ما تحتاج إليه فقط، مما يقلل من النفقات المرتبطة بصيانة أجهزة الخوادم.
يمكن للمستخدمين توسيع نطاق موارد الحوسبة والتخزين لتلبية الاحتياجات المتغيرة. وهذا مفيد للمجموعة ذات الاحتياجات المتقلبة.
تُشبَّك خوادم السحابة الخاصة بالمؤسسة لضمان الاتصال المستمر والنشر السريع. تتيح واجهة "جزء واحد" (Single Pane) تحكمًا كاملاً.
لقد شاركت أو اطلعت على قرارات شراء تتعلق بعدد من عملاء الخوادم، بدءًا من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يطلقون موقعًا إلكترونيًا للمرة الأولى، وصولًا إلى منصات راسخة تحصد عشرات الملايين من الزيارات يوميًا. وعلى الرغم من تنوّع المتطلبات والأولويات لكل من هؤلاء المشترين فيما يخص الخوادم السحابية، إلا أن هناك عوامل حاسمة مشتركة ظهرت بشكل متكرر:
ما هي تكلفة الخادم؟ ما هو التكوين/التقنية الأفضل؟ ما المزود الأكثر جدارة بالثقة؟
كل مسؤول عن موقع إلكتروني تقريبًا واجه هذه الأسئلة الثلاثة. وعلى الرغم من بساطتها الظاهرية، فإن هذه الأسئلة تتداخل، مما يجعل قرار الشراء أكثر تعقيدًا تدريجيًا.
الافتراض الشائع هو أن الجميع يختار خادم سحابي يقع في "نقطة التوازن" حيث تتقاطع الدوائر الثلاث، ولكن قرارات اختيار الخوادم لا تُتخذ بمعزل عن السياق. فقرارات الاستضافة الصحيحة يمكن أن تستهدف أي نقطة على هذا الرسم البياني.
دعونا نُقسّم هذا المخطط إلى عدة مناطق متميزة لفهم أسباب اختيار المستخدمين لخادم في كل منطقة:
تحدث تحولات كثيرة بين قرار الشراء الأولي وقرار الشراء التالي.
بغض النظر عن طريقة اتخاذك للقرار الأول، فعند اختيار الخادم السحابي التالي، هناك عامل جديد يجب أخذه بعين الاعتبار: غالبًا ما تفضّل الاستمرار في نفس البيئة.
فالانتقال بين مزودي الخدمة قد يكون مرهقًا، وإدارة البيئات عبر عدة مزوّدين تُعد أكثر تعقيدًا، وإن كان لا بد من تعاون الخوادم معًا، فإن ذلك غالبًا ما يتم عبر الإنترنت العام، مما يحد من الأداء الأمثل.
إذا كان عليك اختيار منطقة تعبّر عن طريقة اتخاذك لقرار الشراء، فأي منطقة ستكون؟
اكتشف كيف يمكن للسحابة الهجينة أن تدعم إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لديك. تعلّم من خبراء IBM كيفية تحويل التقنية الحالية إلى نظام مرن جاهز للذكاء الاصطناعي، ما يعزز الابتكار والكفاءة في جميع عمليات الأعمال.
استكشف إلى أي مدى يمكن للسحابة الهجينة تحسين عمليات الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تعلّم من دراسات الحالة والحلول المميزة لترَ كيف تستخدم الشركات السحابة الهجينة من IBM لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة وقابلية التوسع والأمان.
تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف كيف يوفر كل نموذج سحابي مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
اكتشف التكاليف الخفية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلّم من الخبراء كيفية جعل استثماراتك في الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وتأثيرًا.
تعرّف على أساسيات إدارة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك سبب أهميتها للمؤسسات الحديثة والميزات الرئيسية التي تضمن سلاسة العمليات وكفاءتها عبر أنظمة التقنية.
يُعَد IBM Cloud Infrastructure Center منصة برمجية متوافقة مع OpenStack، تتيح إدارة البنية التحتية للسحابات الخاصة على أنظمة IBM zSystems و IBM LinuxONE.
استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لتعزيز استراتيجية مؤسستك في البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.
العثور على حل البنية التحتية السحابية الذي يلبي احتياجات أعمالك وتوسيع نطاق الموارد عند الطلب.
تحويل البنية التحتية لمؤسستك باستخدام السحابة الهجينة والحلول الجاهزة للذكاء الاصطناعي من IBM. اكتشف الخوادم والتخزين والبرامج المصممة لتأمين أعمالك وتوسيع نطاقها وتحديثها أو الوصول إلى معارف الخبراء لتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.